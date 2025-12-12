1 millón de dólares para acelerar el trámite de la visa: así funciona la ‘Tarjeta Dorada Trump’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente lanzó de forma oficial la ‘Tarjeta Dorada Trump’, un controversial programa anunciado hace meses que permite acelerar el trámite de la visa y la residencia estadounidense pagando 1 millón de dolares.

Lea también: Radical decisión de Trump: Estados Unidos pone fin al programa de reunificación familiar para migrantes colombianos y de otros países

En el sitio web oficial del programa, la tarjeta está descrita como “una visa basada en la habilidad del individuo de ofrecer un beneficio sustancial a Estados Unidos”. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo a Fox News que el beneficio garantiza que “estas sean las mejores personas que ingresan; son económicamente capaces de impulsar nuestra economía”.

¿Cómo se obtiene?

Quien quiera obtener la ‘Tarjeta Dorada’, primero tendrá que pagar un monto no reembolsable de 15.000 dolares para presentar su aplicación, que puede ser aceptada o rechazada. Si el individuo presenta todos los documentos a tiempo, su solicitud será procesada en cuestión de semanas, según explica el gobierno.

En caso de ser aprobada, debera pagar 1 millón de dólares para evidenciar el “beneficio que le ofrece a EE. UU.”. Además, el gobierno indica que “es posible que deba pagar tarifas adiciones según sus circunstancias”. Con todo aprobado, la persona recibe la visa y la residencia legal permanente en el país.

La ‘Tarjeta Dorada Trump Corporativa’

Además de la opción individual, Estados Unidos ofrece una versión corporativa que permita a empresas patrocinar a uno o más empleados para obtener su visa. Esta modalidad exige, además de los 15.000 dolares para aplicar, pagar una suma de 2 millones de dolares por cada empleado.

Según la página oficial, el beneficio de esta opción es que las empresas pueden cambiar a un empleado patrocinado por otro sin tener que pagar nuevamente los 2 millones de dolares. Esta tarjeta, al igual que la individual, puede requerir pagar tarifas adicionales y, además, incluye un de mantenimiento anual.

La futura modalidad “Platino”

El gobierno estadounidense anunció que, proximamente, estára disponible una modalidad ‘Platino’ de la ‘Tarjeta Trump’, que permitirá a las personas residir en el país norteamericano por hasta 270 días por año sin tener que pagar impuestos por ingresos provenientes del extranjero.

La ‘Tarjeta Trump Platino’ tendrá un costo de 5 millones de dolares además de la tarifa de aplicación de 15.000 dolares. Sin embargo, aún no se ha especificado cuando saldrá a la venta.