“He exigido que las operaciones militares y de policía estén ajustadas a la ley”: Isabel Zuleta se defendió de señalamientos y aceptó intervenir en operaciones militares

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, se defendió de los señalamientos de los ocho oficiales que hablaron con la revista Semana y revelaron que Zuleta y miembros de su equipo los contactaron para pedir la suspensión de las operaciones militares que ejecutaban contra estructuras criminales de las disidencias de las Farc en Antioquia.

A través de su cuenta de X, la senadora Zuleta publicó un mensaje en el que de manera indirecta aceptó que hizo las llamadas a los oficiales.

Isabel Zuleta justifica su intervención con llamadas a altos militares para suspender operaciones en Antioquia

“Como defensora de derechos humanos siempre he exigido que las operaciones militares y de policía estén ajustadas a la ley, siempre voy a exigir que se cumpla el principio de distinción, que no se afecte a los civiles. Que se actúe así no hayan denuncias porque la fuerza pública no puede esperar que una ciudadanía atormentada y con miedo denuncie“, escribió en la primera parte del mensaje.

Luego agregó: “Están molestos porque hoy soy Senadora y no sólo les exijo como ciudadana sino que les puedo hacer un debate de control político como se los anuncie a la @PoliciaColombia por los atropellos y estigmatización a los mineros artesanales".

Sin embargo, usuarios de internet se pronunciaron y aseguraron que la intervención de la senadora puede configurar un delito.

“Nada de lo que usted dice refuta las graves acusaciones, que sin duda tienen implicaciones penales. Usted simplemente no tiene facultad de interferir en las actuaciones en terreno de la Fuerza Pública. Se trataría, en efecto y cuando menos, de una usurpación de funciones“, ”Senadora, confunde usted el activismo gremial con la dignidad legislativa. El Art. 133 de la CP es claro: se representa al Pueblo y al interés general, no a una asociación particular. El control político es vigilancia, no una patente de corso para coadministrar ni obstruir a la autoridad legítima (...) Su función es legislar para la República, no erigirse como validadora operativa en el terreno. Eso no es control político, es desdén por la institucionalidad y confusión de roles" y “A ver señora, autorregúlese! lo que están denunciando a todas luces es una EXTRALIMITACIÓN DE SUS FUNCIONES COMO CONGRESISTA. Una cosa es alzar la voz desde la curul y otra muy distinta dar órdenes directas a la fuerza pública”.