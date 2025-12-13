Excelente ambiente laboral: Benedetti ahora dijo que denunciará a Carlos Carrilllo por injuria y calumnia

Las rencillas dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro siguen multiplicándose. Esta vez hubo un nuevo enfrentamiento entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

La disputa también involucró directamente a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien en una intervención pública manifestó duros cuestionamientos sobre el manejo que Carrillo les ha dado a distintos proyectos en la UNGRD.

Rodríguez entró a administrar el Fondo Adaptación, que dispone de recursos para iniciativas para atender emergencias ambientales que se coordinan con otras entidades, entre ellas la UNGRD. Rodríguez calificó como “vergonzosa” la falta de ejecución en proyectos como la Ruta del Arroz.

Poco después, Carrillo señaló que Armando Benedetti estaría detrás de los señalamientos debido a que durante su paso por la UNGRD ha resistido a las intenciones de supuestas ‘fichas’ del ministro.

La dura respuesta de Benedetti a Carrillo

Pues bien, en efecto el ministro Benedetti no guardó silencio y pronto también contestó a las críticas de Carrillo.

"Este es el momento en que Carlos Carrillo no ha contestado ninguno de los señalamientos de malos manejos que Angie Rodríguez le hizo. Juro por mi familia que nunca le pedí un puesto, mucho menos un contrato o estuve interesado en alguno. Toda su actuación es sospechosa y él sí ha estado interesado en contratos, ya se demostrará la próxima semana. Voy a tomar acciones judiciales y lo voy a demandar por injuria y calumnia. Y queda claro que es un mediocre, no apto para el cargo, fanfarrón, farsante e inepto“, anotó Benedetti en su cuenta oficial en la red social X.

Vale decir que los delitos de injuria y calumnia están incluidos en el Códgio Penal colombiano, por lo cual en ese caso no corresponde una demanda, sino una denuncia.

Entre tanto, unos minutos más tarde, Carrillo le contestó al ministro del Interior por el mismo medio. En un corto mensaje, le compartió los detalles de una rueda de prensa en la cual se refirió a los señalamientos de Angie Rodríguez. Además, le recordó al ministro lo que representa para el país.

“Tenerlo de enemigo es una medalla, tenerlo de aliado en cambio, es un enorme pasivo. Acá tiene la opinión pública las respuestas a las calumnias de su nueva pupila”, puntualizó el director de la UNGRD.