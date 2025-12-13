Autoridades reportan más de 160 personas afectadas tras impresionante incendio en Bucaramanga

Durante la noche de este viernes 12 de diciembre se registró un grave incendio en el barrio 12 de octubre en el occidente de Bucaramanga. Las llamas dejaron cerca de 50 viviendas afectadas y alrededor de 163 personas perjudicadas, según un primer censo.

Jorge Villarreal, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga reportó que durante la noche consiguieron controlar al 100 % el incendio. Sobre las causas quie provocaron la conflagración, señalaron que la investigación le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación.

“La comunidad también ayudó bastante con baldes, con mangueras. También tuvimos el apoyo de bomberos de Floridablanca. Ellos vinieron a abastecer el agua que ya se nos estaba acabando”, explicó Villarreal.

Además, indicó que una vez consiguieron extinguir las llamas tuvieron que adelantar un proceso de remoción de escombros en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Didier Rodríguez, director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, sostuvo que les están entregando ayudas humanitarias a las personas que resultaron afectadas por el incendio.

¿A qué horas empezó el incendio en Bucaramanga?

Según Rodríguez, las autoridades recibieron el reporte del incendio sobre las 9 de la noche. Los uniformados acudieron de inmediato y duraron cerca de tres horas tratando de mitigar el incendio.

“Luego se hizo un ejercicio de caracterización y censo de cada uno de los núcleos familiares. Posterior a eso, se hace el proceso de registro de los afectados”, puntualizó el director de Gestión del Riesgo de la Bucaramanga.

Además, señaló que en las próximas horas se convocará una reunión para evaluar nuevas acciones con el fin de ayudar a las familias que perdieron sus casas a raíz de la conflagración.