Mortal accidente en Fontibón: un bus del Sitp se estrelló con una motocicleta en la calle 13

Las autoridades tuvieron que implementar un cierre vial por la gravedad del siniestro.

Cierre vial en la calle 13 de Bogotá este 12 de diciembre Foto: Secretaría de Movilidad
Por Sebastian Ramirez

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a través de su cuenta oficial en la red social X que se registró un grave siniestro en el occidente de la capital. De acuerdo con la entidad, hubo un mortal accidente vial entre un bus zonal del Sitp y una moto en la calle 13 durante la tarde de este viernes 12 de diciembre.

Puntualmente, se conoció que el siniestro s presentó sobre la avenida Centenario (también conocida como calle 13) con carrera 116 en el sentido occidente-oriente.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al lugar tuvieron que acudir una unidad de la Policía de Tránsito y un Grupo de Criminalística par hacer el levantamiento del cuerpo de la persona que falleció en el lugar de los hechos.

Unos minutos después, sobre las 5:03 de la tarde, la Secretaría de Movilidad informó que tuvo que implementar un cierre vial debido a la gravedad del accidente de tránsito.

“Se realiza cierre vial sobre el corredor Av. Centenario, al momento se tiene paso controlado sobre un carril de la calzada. Ruta alterna: Tomar la Y occidental (Cra. 119) y la calle 17 al oriente y/o la Cra. 128 al norte hasta la Av. Esperanza”, indicó la Secretaría de Movilidad.

