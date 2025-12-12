Mortal accidente en Fontibón: un bus del Sitp se estrelló con una motocicleta en la calle 13

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a través de su cuenta oficial en la red social X que se registró un grave siniestro en el occidente de la capital. De acuerdo con la entidad, hubo un mortal accidente vial entre un bus zonal del Sitp y una moto en la calle 13 durante la tarde de este viernes 12 de diciembre.

(Lea también: Concejal propone que TransMilenio devuelva la plata del pasaje a usuarios afectados por protestas y fallas).

Puntualmente, se conoció que el siniestro s presentó sobre la avenida Centenario (también conocida como calle 13) con carrera 116 en el sentido occidente-oriente.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al lugar tuvieron que acudir una unidad de la Policía de Tránsito y un Grupo de Criminalística par hacer el levantamiento del cuerpo de la persona que falleció en el lugar de los hechos.

Unos minutos después, sobre las 5:03 de la tarde, la Secretaría de Movilidad informó que tuvo que implementar un cierre vial debido a la gravedad del accidente de tránsito.

“Se realiza cierre vial sobre el corredor Av. Centenario, al momento se tiene paso controlado sobre un carril de la calzada. Ruta alterna: Tomar la Y occidental (Cra. 119) y la calle 17 al oriente y/o la Cra. 128 al norte hasta la Av. Esperanza”, indicó la Secretaría de Movilidad.

En desarrollo...