Ministerio de la Igualdad en la cuerda floja: ¿Seguirá en función o no?

El Ministerio de la Igualdad y la Equidad enfrenta una carrera contrarreloj en el Congreso de la República para garantizar su continuidad. La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley del Ministerio de la Igualdad por un vicio formal (falta de aval de Hacienda). El fallo tiene efectos diferidos, permitiendo que el Ministerio siga funcionando temporalmente.

El Congreso debe aprobar una nueva ley que subsane el vicio de impacto fiscal. La fecha límite para expedir esta nueva ley es el 20 de junio de 2026.

En un evento realizado la mañana de este jueves, 11 de diciembre, con medios de comunicación, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, enfatizó la gravedad de la situación, indicando que el Ministerio ya no es solo “de Gobierno, sino es un Ministerio de país.”

Esta autodenominación como “Ministerio de país” responde a que su eje es centralizar la política social de 14 sectores vulnerables, convirtiéndose en una necesidad estructural para combatir la desigualdad, más allá del Gobierno de turno.

El ministro Florián reconoció la dificultad de impulsar el proyecto, señalando que ha sido un proceso “un poco complicado”. No obstante, en medio de la lucha por mantener a flote este Ministerio, Florián afirmó que ya hubo quórum para una primera sesión conjunta, lo que sugiere un ambiente de respaldo durante el proceso en el Congreso de la República.

Ejecución presupuestal: de la inquietud a la cifra oficial cuestionada

Una de las principales preocupaciones manifestadas por congresistas, según el ministro, ha sido la baja ejecución presupuestal y la presencia del este en los territorios.

El ministro de la Igualdad citó que, al recibir la cartera, la ejecución estaba en un 5 % tirando a 6 %. En el encuentro con los medios, aseguró que la cifra de ejecución actual “pagada” es de 33 %, con un porcentaje “comprometido” del 65 % a noviembre de 2025.

Consultado sobre la disparidad de las cifras reportadas en portales de transparencia, el Ministerio aclaró que el 33 % corresponde a la suma de la reserva presupuestal de 2024 (1.4 billones de pesos colombianos) más el presupuesto de 2025, ya que los portales del ministerio de Hacienda solo reflejan la vigencia actual.

Funcionarios del Ministerio complementaron que, en enero, sufrieron un bloqueo presupuestal del 100 % de las transferencias corrientes y que los recursos de inversión para 2025 solo llegaron en octubre.

Sin embargo, esta versión es cuestionada directamente con la queja disciplinaria radicada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien acusa al ministro Florián de mentir deliberadamente y de presentar datos inconsistentes y posiblemente falsos.

Juvinao afirmó que el portal de transparencia oficial indica una ejecución real de solo el 7 % a noviembre, muy por debajo de las cifras ministeriales, desestimando la justificación de una “confusión técnica” entre recursos “comprometidos” y “ejecutados”, ya que según ella el alto compromiso de recursos no se ha traducido en una ejecución efectiva en años anteriores.

Un vacío institucional para 14 sectores sociales

El principal argumento del Ministro contra la posible caída de la cartera se centra en el vacío institucional y jurídico que se generaría en la política social del país.

El Ministerio de la Igualdad agrupa la política pública de 14 sectores sociales, entre ellos: personas con discapacidad, habitantes de calle, persona mayor, migrantes, jóvenes, mujeres en todas sus diversidades, personas LGBTI+, y pueblos étnicos, además de las personas cuidadoras.

Teniendo en cuenta esto, Juan Carlos Florián advirtió que si el Ministerio desaparece: “Volveríamos a quedar en un limbo, en un limbo jurídico institucional. No tendríamos un piso... todos los sectores sociales del país”.

La constantes polémicas en las que han estado envueltos

En la reunión no se dudo en cuestionar sobre la reciente controversia que llevó a la salida de un funcionario de alto nivel, el Viceministro Dumar Guevar, después de que se revelaron chats en los que lanzaba insultos contra Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, y contra la exesposa del mandatario, Mary Luz Herrán.

El Ministro confirmó la salida del funcionario, diciendo: “el compañero ya fue desligado de su cargo. Su renuncia fue recibida el sábado”.

Sobre las circunstancias específicas de la polémica que involucraba este altercado, el ministro comentó: “Yo desconozco esa situación. Lo que sí le quiero decir es que este es un ministerio que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres”. Agregó que la protección de los derechos de las mujeres es una prioridad. Sin embargo, una vez más, este ministerio no se exime de polémicas que ponen en duda la efectividad de sus ideales.

En cuanto a los cambios de liderazgo en el Ministerio (tres ministros en un año), el actual titular admitió el golpe a la credibilidad, pero justificó los movimientos como “decisiones administrativas y políticas que hay que tomar” y que responden a la necesidad de “efectividad y ejecución” del Gobierno.

¿Quedan desafíos pendientes?

De no aprobarse la Ley de continuidad antes del 20 de junio de 2026, la Corte estableció que la administración deberá reorganizar y redistribuir las funciones y recursos, lo que el ministro calificó como un “descalabro total con la política social en el país”.

El ministro concluyó con una reflexión sobre la magnitud de la tarea en un país con graves índices de desigualdad: “Ningún presupuesto es suficiente. Para sacar a Colombia de una situación de desigualdad tan enorme como estamos. Es necesario tener una institución y tener presupuesto”. Por lo que hasta ahora se sigue en la incertidumbre si sigue o no el Ministerio de la Igualdad en Colombia.