“Es una canallada”: Carlos Carrillo por señalamientos de Angie Rodríguez por decir que tuvo falta de ejecución en el Fondo de Adaptación

Este viernes, 12 de diciembre, se conoció un fuerte enfrentamiento entre dos altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre. quienes se enfrentaron con fuertes señalamientos.

La actual mano derecha del presidente hizo reproches a la gestión de Carrillo durante un año en el Fondo de Adaptación, que es una bolsa de recursos que tiene el gobierno para atender emergencias ambientales.

También le puede interesar: Policía fue condenado por abusar sexualmente de una auxiliar bachiller en las instalaciones del Metro de Medellín

Angie Rodríguez atacó a Carlos Carrillo por ejecución en el Fondo de Adaptación

Según Rodríguez, Carlos Carrillo no ejecutó ningún proyecto durante el año que estuvo al frente de la entidad.

“Alerta de estos contratos, que es, por no decirlo menos, una vergüenza, completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas, con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo, 0 % de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia”, dijo Rodríguez durante una presentación.

Carrillo salió a defenderse y dijo: “es una canallada de la doctora Angie Rodríguez. Si van a decir que la ejecución está en cero, que hubo demoras en la ejecución, pues es que hay informes de incumplimiento del interventor y yo no iba a permitir que esos recursos se fueran”.

El contrato de la pelea es del 2024 para poner en marcha la ruta del arroz en La Mojana, que fue firmado por Jorge Andrés Charry, subgerente de Regiones.

“El doctor Andrés Charry fue el que estructuró el proyecto del Arroz, fue el que lo contrató, es el ordenador del gasto y yo no lo veo particularmente preocupado. Si hubiese un acto de corrupción en la estructuración y en la adjudicación del contrato de la ruta del arroz, pues el primero que tendría que responder es el doctor Charry”, dijo Carrillo.

Además, hizo público que un día después de la firma del contrato recibió una alerta de presunto amañamiento con personas que estarían relacionadas con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Que no lo digo yo, es la denuncia que llega al día siguiente y dice que esto es de la ñoñomanía, del senador Julio Elías y de Bernardo, el ñoño Elías, socios políticos de Armando Benedetti de vieja data”, dijo Carrillo.