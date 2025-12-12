Policía fue condenado por abusar sexualmente de una auxiliar bachiller en las instalaciones del Metro de Medellín

En las últimas horas se conocieron detalles del caso del un uniformado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que según la investigación de la Fiscalía General de la Nación y la decisión de un juez de la República que confirma que el policía abusó sexualmente de una auxiliar de bachiller luego de ordenarle entrar al cuarto de seguridad en estación del Metro de Medellín.

El exintegrante de la Policía Nacional fue condenado a pagar 10 años y 8 meses de cárcel en una decisión de primera instancia.

Policía abusó sexualmente de auxiliar bachiller en una estación del Metro de Medellín

De acuerdo con El Colombiano, el hecho se registró el 10 de septiembre de 2022, cuando el hombre, de 28 años, era policía y prestaba sus servicios en la estación del Metro de Medellín.

Allí, el exuniformado le ordenó a una auxiliar bachiller que se dirigiera entrara al cuarto de seguridad de la Estación Hospital del Metro, que es el lugar en el que pueden ingresar para descansar.

Cuando la auxiliar, una mujer de 19 años de edad, ingresó el policía, cerró la puerta con llave, la besó a la fuerza y la tocó en sus partes intimas sin su consentimiento.

El juez de conocimiento avaló las pruebas presentadas por el fiscal del caso y al no tener dudas sobre las pruebas presentadas y lo condenó.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensa del policía implicado. Por lo tanto, el caso ahora entra a ser estudiado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín para que se defina si se confirma la condena proferida o si tiene algún tipo de modificación.