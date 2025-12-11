SIC impone multimillonaria sanción a Claro: la empresa le negó la portabilidad a usuarios injustificadamente

La Superintendencia de Industria y Comerció impuso una sanción de más de 2.000 millones de pesos a Claro (Comcel S. A.) por problemas en la portabilidad presentados en el marco del programa Última Milla Móvil del MinTIC. No es la primera vez que sucede y, de hecho, este año ya le había sancionado por un tema similar. Sin embargo, esta vez la multa es mucho mayor.

Este plan, llevado a cabo por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación buscaba promover la inclusión digital, para lo cual entregó planes móviles sin costo a estudiantes de instituciones educativas oficiales y a personas en situación de vulnerabilida pertenecientes a los estrato 1 y 2 en varios municipios del país.

La falta de Claro

Según la SIC, el programa establecía que si alguien decidía realizar la portabilidad de su línea perdía el acceso al beneficio del MinTIC. Pero Claro interpretó esa consecuencia como una supuesta deuda o ‘mora’ y rechazó las solicitudes de portabilidad numérica sin dar pruebas de esas presuntas deudas.

En el comunicado donde anuncia la sanción, la Superintendencia establece que “Claro vulneró el derecho de los usuarios a elegir y cambiar su operador, uno de los pilares del régimen de portabilidad numérica” y aclaró que dicho régimen busca, precisamente, evitar que en el mercado hayan barreras o prácticas que afecta la elección individual.

Otras sanciones a la empresa

La SIC ya ha sancionado en otras ocasiones por diferentes incumplimientos. Una de las más recientes, en abril de este año, se dio también por problemas con la portabilidad de los usuarios y fue de 1.247 millones de pesos.

Igualmente, en diciembre de 2024, le impuso una millonaria multa de 2.645 millones de pesos a raíz por infracciones como la vulneración del derecho a la información de los usuarios, el incumplimiento de las promociones ofertadas y los cobros no autorizados a los usuarios.