Indignante: encuentran dentro de un costal el cuerpo sin vida de una niña de tres años en La Guajira

Un preocupante hallazgo en Dibulla, la Guajira, tiene a la población del lugar clamando justicia. El cuerpo de Shelsy Michel Navarro, una niña de tres años que había sido reportada como desaparecida el 10 de diciembre, fue encontrado sin vida dentro de un costal.

La niña y su familia vivían en el barrio El Vivero, ubicado en el corregimiento de Mingueo. Sus parientes habrían reportado la desaparición entre la 1 y las 3 de la tarde del día de ayer, por lo que se sacó el cartel oficial de búsqueda de la Policía y los vecinos de la zona se pusieron en la tarea de buscar a la niña en el sector.

El doloroso hallazgo

Alrededor de las 10 de la noche, y después de horas de exhaustiva búsqueda, el cadaver de la niña fue encontrado en un saco a pocas viviendas de la casa de la menor. Desde ese momento, se han presentado bloqueos por parte de la comunidad en la vía Riohacha - Santa Marta, como un acto para exigir a las autoridades justicia frente al atroz crimen.

Varios testigos afirmaron haber visto a la niña en compañía de un hombre de tez morena y estatura aproximada de 1,75 metros. Sin embargo, aún no se conocen más detalles sobre el hombre, ni sobre las condiciones que llevaron al trágico desenlace de Shelsy Michel.

Líneas de atención

Para orientación frente a casos de violencias de género y riesgo de feminicidio en Colombia puede contactarse con la línea nacional 155, el 123 de la Policía Nacional o el 122 de la Fiscalía. En caso de desaparición de alguna persona o de querer reportar datos que puedan contribuir en su búsqueda, también puede comunicarse a los últimos dos números.