Policía recupero un camión robado que transportaba 29 motocicletas avaluadas en más de $ 200 millones

En Antioquia, La Policía Nacional detuvo un camión robado que llevaba en su interior 29 motocicletas y frustró el hurto de estos vehículos. El hecho se dio en el municipio de Montebello, en el suroeste del departamento, después de una denuncia que alertó sobre el acto delictivo.

El coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia, señaló que el hurto del vehículo se llevó a cabo a la altura del sector de Versalles en la vía que conecta a Medellín y La Pintada. Sin embargo, la denuncia oportuna permitió que la Policía interceptara el camión y capturara en flagrancia a dos hombres y una mujer. Uno de ellos tiene antecedentes penales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y fuga de presos.

La millonaria carga

Las motos incautadas eran de diferentes modelos de las marcas AKT y Royal Enfield y estarían avaluadas en alrededor de 265 millones de pesos. Además, el propio camión tendría un valor de 160 millones de pesos.

“En horas de la madrugada se logró evidenciar y tener conocimiento de un posible hurto a un camión, furgón, que en su interior llevaban veintinueve motocicletas. Una vez se ubica al afectado y se hacen las coordinaciones con el personal de la seccional de tránsito y transporte sobre el eje vial, logrando la recuperación de un vehículo tipo camión y la recuperación de veintinueve motocicletas”, manifestó el oficial sobre el hecho acontecido el 5 de diciembre.

A los capturados se les incautaron tres teléfonos celulares, un bloqueador de señal de 24 antenas y un dispositivo localizador de señales electrónicas. Ahora, los tres señalados están bajo el poder de las autoridades y será un juez de control de garantías quien evalúe si serán trasladados a un establecimiento carcelario durante sus procesos judiciales.