Katherine Miranda denunció dos presuntos falsos positivos durante el gobierno Petro

En el debate sobre la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos del Ejército en los que murieron menores de edad, la representante a la Cámara Katherine Miranda hizo una denuncia que indicaría otras actuaciones irregulares de las Fuerzas Militares.

La congresista de la Alianza Verde afirmó que hay al menos dos casos durante el gobierno de Gustavo Petro en los que hubo un uso letal e injustificado de la fuerza y que podrían ser calificados como falsos positivos.

John Bayron Londoño Gutiérrez

El primer caso de un presunto falso positivo descrito por la representante habría tenido lugar en diciembre de 2024, en Ituango, Antioquia, durante una operación contra el clan del Golfo. La víctima sería John Bayron Londoño Gutiérrez, quien habría sido presentado como baja del ‘clan’ siendo, en realidad, un civil.

Miranda detalla que el hombre fue detenido por unidades del Ejército hacia las 10 de la mañana del 15 de diciembre en la vereda Paquita: “Fue golpeado, le quitaron el celular de manera irregular, le quemaron la moto y lo amarraron con las manos hacia atrás. Fue obligado bajo coacción a entregar información sobre un presunto integrante armado conocido como alias Jonas”.

Londoño Gutiérrez habria sido forzado a guiar a la tropa hacia una casa donde se encontraba ‘Jonas’, quien disparó a un soldado y huyó del lugar. La congresista afirma que el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado llevar al ciudadano que permanecía amarrado y dar la orden de asesinarlo y colocarle un arma.

Además, dijo que los militares fingieron un combate para justificar la muerte de John Bayron Londoño en el que se gastaron más de 2000 cartuchos y 11 granadas. Para esa época, el ministro aún no había asumido su cargo, que le fue designado en marzo de este año.

Antonio José Dagua Gómez

El otro presunto falso positivo habría sido Antonio José Dagua Gómez, lider comunitario de Vista Hermosa, Meta, que fue asesinado por el Ejército el pasado 29 de noviembre en la Vereda de San Isidro durante una operación contra las disidencias de Ivan Mordisco. El hombre habría sido hecho pasar por miembro de las disidencias de las Farc.

Cabe señalar que en la diapositiva que mostró la representante durante la plenaria, se mostró la imagen de otro líder social, Ned David Valencia Rodríguez.

El ministro Pedro Sánchez respondió a esas acusaciones afirmando que ambos casos están siendo investigados por la Fiscalía y que ese tipo de acciones que van en contra del Derecho Internacional Humanitario no son toleradas.