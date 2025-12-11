“Oslo, aquí estoy”: María Corina Machado llega a recibir el premio nóbel de la paz

La líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, llegó a Oslo, Noruega, después de la expectativa por su salida de Venezuela para ir a recibir el nóbel de la paz anunciado en octubre de este año.

Machado, que llevaba más de un año en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2023, se presentó oficialmente en Oslo desde el balcón del Grand Hotel, ante un grupo de personas que la ovacionaban y gritaban “libertad”. En redes sociales se viralizaron las imágenes de su saludo, del momento en que entonó el himno venezolano y de su encuentro cercano con quienes la recibieron.

En desarrollo...