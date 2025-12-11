Canciller Rosa Villavicencio dijo que Colombia no descarta darle asilo político a Maduro si solicita protección

En medio de las crecientes tensiones de Estados Unidos con Colombia y Venezuela, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio habló de las relaciones con el vecino país y su posición frente a una posible transición en el gobierno venezolano.

¿Recibir a Nicolás Maduro en Colombia?

En entrevista con el medio Caracol Radio, Villavicencio afirmó que en caso de que las presiones internacionales, especialmente las de Estados Unidos lleven a un cambio en el poder de Venezuela, Colombia estaría dispuesta a otorgarle asilo político a Nicolás Maduro si su salida del poder se concreta bajo unas condiciones específicas.

“Si esa salida implica que él debe vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, señaló la ministra. Además, hizo énfasis en que el asilo es una “figura universal” y aseguró que Colombia aboga por la negociación y el diálogo diplomático para evitar la inestabilidad en la región.

Sin embargo, Villavicencio aclaró que el Gobierno no está mediando activamente para la salida de Maduro del poder, pero podría intervenir si se lo solicitan. “Por ahora entendemos que ellos (Trump y Maduro) están hablando, que es algo confidencial y pues abogamos porque a un acuerdo y pueda resolverse ya esta situación de tensión”, afirmó.

Estados Unidos y Colombia

Sobre otros temas de las acciones de Trump frente a países de América, la canciller expresó su preocupación por una hipotética incursión armada del país norteamericano en Colombia. Esto, a propósito de los agarrones del presidente estadounidense y Gustavo Petro, y de los bombardeos a ’narcolanchas’ en el océano Pacífico.

Por último, refiriéndose al premio Nobel de Paz otorgado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, Villavicencio aseveró que Colombia “no estaría de acuerdo” con la elección, ya que Machado ha aceptado la posibilidad de intervención militar en la región, lo cual, según la ministra, contradice el espíritu de un premio de paz.