Trabajadores audiovisuales denuncian retrasos en pagos de convocatorias del Gobierno: “Reclamamos la necesidad de ser reconocidos”

En una carta dirigida al ministro de Hacienda y a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) expresó su preocupación ante la situación de muchos proyectos audiovisuales y denunció retrasos en los desembolsos correspondientes a convocatorias del Gobierno.

La misiva señala que el sector audiovisual y cultural atraviesan un “difícil y extremo momento” porque hay una crisis en los pagos de convocatorias que sustentan parte importante de la producción nacional. Así, advierten que 1500 trabajadores de 63 proyectos ya ejecutados este año se ven afectados por la ausncia de recursos invertidos en rubros como alimentación, transporte, seguridad, entre otros.

Exigen cumplimiento del MinTIC

Aunque les preocupan varias convocatorias, denuncian especifícamente la situación con Abre Cámara 2025 del MinTIC. Según lo establecido en la resolución 00313 de 2025, esta busca financiar proyectos para promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura e identidad nacional y regional. Sus beneficiarios fueron compañias productoras que incluyen Mipymes, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom.

Este beneficio dispondría de casi 14.000 millones de pesos que serían desembolsados en tres pagos para cada proyecto, uno del 40 %, otro del 50 % y otro del 10 %. Estos debían hacerse antes de la entrega exigida por la convocatorio, establecida para la primera semana de diciembre. Sin embargo, según la ANTA, “algunas casas productoras solo han recibido el primer desembolso. Aún faltan seis empresas por recibirlo y aunque todos los seleccionados entregaron la documentación para el segundo desembolso, ninguna lo ha recibido”.

El sindicato advierte que estas condiciones obligan a las casas productoras a financiarse por medios como créditos bancarios, recursos propios y deudas para poder cumplir con los tiempos establecidos, “lo que hace inviables los pagos a los proveedores que ya han ejecutado los servicios, poniendo en riesgo la estabilidad financiera no sólo de las empresas ganadoras, sino del ecosistema audiovisual”.

La situación se ha dado con otras convocatorias

La carta indica que el 9 de noviembre se notificó, por medio de una resolución, la ampliación del plazo de entrega de los proyectos hasta el 31 de marzo de 2026, pero las productoras que ya tienen desarrollado el 90 % de sus proyectos deben pagarle a sus proveedores.

“Esta resolución no da garantías respecto a la ejecución de los pagos y es imperativo contar con certezas y fechas claras de los desembolsos”, alegan desde el sector audiovisual.

Además, afirman que esta situación también se da con otras convocatorias y becas de distintos ministerios, como el de las Culturas, las Artes y los Saberes. “Reclamamos la necesidad de ser reconocidos y protegidos por los ministerios, brindando las garantías de equilibrio para que las convocatorias sean realizadas, los productos tengan óptima calidad y se preserve la industria audiovisual del país” reiteran en su exigencia.