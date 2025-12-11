Así operaban ‘Los Yoker’: la temida banda dedicada al hurto de bancos en Bogotá que fue capturada por la Policía

Una banda criminal que había cometido cerca de 20 robos tenía encendidas las alarmas de la Policía de Bogotá. ‘Los Yoker’, como se hacían llamar inspirados en el personaje de Batman, fueron desmantelados con la captura de 7 de ellos y la imputación de cargos de dos más que ya se encontraban en la carcel.

Los presuntos atracadores eran conocidos por sembrar terror en las entidades bancarias de la ciudad por medio de hurtos a mano armada. Se les atribuyen al menos 17 eventos de hurto a bancos en las localidades de Kennedy, Usaquén, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Engativá.

El modus operandi

Durante ocho meses, los investigadores recopilaron material probatorio entre cotejos morfológicos y dactiloscópicos, reconocimientos fotográficos, entrevistas judiciales, elaboración de fotogramas con relación de imágenes, trabajo de campo y denuncias penales, para conocer el accionar de ‘Los Yoker’.

Así, se pudo establecer que cada persona de la banda tenía un rol específico, desempeñándose como instalador, transportador, controlador y campanero. ‘Los Yoker’ realizaban labores de vigilancia y reconocimiento para identificar horarios y medidas de seguridad de los bancos. Después ingresaban con armas de fuego, intimidaban a los usuarios y trabajadores y se llevaban el dinero de las cajas.

Luego de los atracos, huían en taxis y carros privados por unas rutas ya establecidas, y se sabe que contaban con medios logísticos como radios, vehículos, motocicletas, armas de fuego y celulares. De hecho, las autoridades incautaron ocho dispositivos móviles en las localidades de Kennedy y Bosa.

La Policía detalló que varios de los capturados presentan antecedentes delictivos y que con las acciones operativas que llevaron a su captura se afectaron las rentas criminales que efectuaron en los hurtos en una suma cercana a los 145 millones de pesos. Ahora, ‘Los Yoker’ están a disposición de la Fiscalía General de la Nación.