Confirman hallazgo de material explosivo en una bodega productora de Atún Van Camps

En la tarde del miércoles 11 de diciembre, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, dio a conocer que hallaron material explosivo en una bodega productora de Atún Van Camps en la ciudad de Cartagena, alertando tanto a trabajadores como a las autoridades.

En un video publicado por el funcionario público, se observa que una de las cajas donde se protege el producto, se encontró un tipo de explosivos que podía atentar contra el personal de la empresa.

“El día de ayer, como ministro de Trabajo, volvimos a Seatech International, la empresa productora de Atún Van Camps en Cartagena. Identificamos, en una de las bodegas, un material explosivo que no tendría por qué estar ahí ya que es ajeno a las actividades de la empresa. Eso es un riesgo evidente para la vida e integridad de los trabajadores”, detalló Sanguino en sus redes sociales.

De acuerdo al jefe de la cartera, fue necesaria la presencia de la Armada Nacional y profesionales especializados, para retirar el material peligroso.

“Hoy fuimos con la Armada Nacional y sus técnicos antiexplosivos nos confirmaron que era un elemento peligroso y recomendaron remitir el caso a la Policía Nacional.Esto que encontramos se suma a los barcos que sellamos en el mes de octubre y a las condiciones inseguras detectadas en otra inspección del 26, 27 y 28 de noviembre: altas temperaturas, incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo y riesgos graves para quienes laboran en la cadena de producción de Atún Van Camps”, explicó el ministro.

Finalmente, Antonio Sanguino expresó que dos áreas de la empresa productora de atún, fueron selladas de manera preventiva.

“Por esas irregularidades, desde el Ministerio, le pusimos un sello preventivo a dos de las áreas de la empresa. ¡Nos tienen que presentar un plan de mejora!Desde este Ministerio no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad y la vida de las y los trabajadores", finalizó el funcionario.