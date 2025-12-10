“Los empresarios fueron generosos al proponer un 7,21 %”: polémica afirmación del presidente de Fenalco sobre propuesta de aumento del salario mínimo

Después de que se conocieran las propuestas de empresarios y trabajadores para el aumento del salario mínimo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, se pronunció al respecto. Hay que recordar que días antes esta agremiación causó polémica al decidir retirarse de la mesa de concertación tripartita para la definición del salario mínimo, pues historicamente ha sido uno de los actores clave en este espacio.

En un video, Cabal se refirio a lo propuesto tanto por las centrales de trabajadores como por los empresarios, y empezó señalando que “técnicamente” el incremento no debería ser superior al 6,21 %, pues esto sería “lo que da la recuperación del poder adquisitivo en el salario de los trabajadores y es la suma del valor de la inflación o del IPC que es del 5,3 anualizado hasta el momento y el 0,91 del valor de la productividad de los factores”.

Generosidad o “chichipatez”

El líder de esta Federación ha insistido reiteradamente que un incremento de dos cifras, como lo esperan los trabajadores, es perjudicial para la inflación y declaró tajantemente que “cualquier punto adicional de 6,21 % es generosidad”.

En ese sentido, Cabal dijo que la propuesta de 7,21 % de “es más que generosa”. Por el contrario, en el mismo día que se dio a conocer, los trabajadores dijeron que ese porcentaje era “chichipato”, y el vocero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) declaró que la única vía para alcanzar la concertación es que los empresarios propongan un aumento superior a los dos dígitos, es decir, por encima del 10 %.

El futuro de la discusión

Finalmente, el presidente de Fenalco arremetió contra lo propuesto por los trabajadores diciendo que “carece de cualquier realidad económica o técnica y se aproxima más a un efecto de tres veces la inflación, lo cual no tiene ningún sentido”. Advirtió que esa disonancia entre ambas partes llevaría a que el salario mínimo sea definido por el Gobierno vía decreto y “seguramente” de dos cifras.

Los integrantes de la mesa tripartita tienen plazo hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo. En caso de no concretarlo, pueden extender las negociaciones, pero si para antes del 30 de diciembre no hay acuerdo, el gobierno tendrá que fijar la cifra del aumento por decreto.