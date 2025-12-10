Tras ‘colatón’ de comunidad embera en Portal de la Calle 80, Distrito dice que no son “sujeto de ayuda humanitaria”

En la mañana de este miércoles 10 de diciembre se viralizaron varios videos que evidencian cómo un grupo de indígenas embera entran en las instalaciones del Portal de la calle 80 de TransMilenio sin pagar el pasaje.

En los videos se observa cómo varias decenas de ciudadanos pasan por los torniquetes sin pagar sus pasajes, lo cual generó una gran polémica en las redes sociales.

Ante estos hechos, la Alcaldía de bogotá envió a un grupo de funcionarios de la Secretaría de Gobierno. "Se evidencia la llegada de integrantes de la comunidad Emberá al punto. El equipo de Diálogo Social realiza acompañamiento institucional para establecer las condiciones de su presencia y el posible desplazamiento“, puntualizó la entidad en su cuenta oficial en X.

Más tarde, la movilización de la comunidad embera se trasladó al sector de San Cayetano.

Vale decir que la comunidad embera normalmente se ubica en departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó, pero desde hace varios años se vio obligada a desplazarse a Bogotá debido al conflicto armado y las amenazas de grupos ilegales en sus territorios.

Alcaldía de Bogotá pide al ICBF proteger a los menores embera

Entre tanto, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, le hizo una petición al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que proteja a los menores de edad de la comunidad embera que se dirigen al Parque Nacional. Además, le solicitó a esa entidad evitar que niños, niñas y adolescentes sean instrumentalizados.

“Esta mañana un grupo de la comunidad Emberá establecida en la UPI La Floridad salió presuntamente en dirección al Parque Nacional. Son al menos 41 adultos y 33 menores. Desde la Alcaldía insistimos en que el espacio público no es un lugar adecuado para establecerse de manera permanente e implica unos riesgos enormes para los menores. Frente a estas personas no hay acciones pendientes por parte de la Alcaldía de Bogotá”, advirtió Silva Moyano en su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, señaló que los miembros de esta comunidad habían llegado a la UPI La Florida en septiembre pasado después de un retorno que había sido organizado por las autoridades. Así mismo, señaló que estos ciudadanos no salieron de la UPI por “nuevos hechos victimizantes” y agregó que en opinión de la Alcaldía de Bogotá no son “sujetos de ayuda humanitaria”.