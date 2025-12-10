Adolescente murió en grave accidente en el sur de Bogotá a la altura de la avenida Boyacá con avenida Caracas

Las autoridades reportaron un fuerte accidente en el sur de Bogotá durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre. De acuerdo con los informes preliminares, al menos una persona falleció en un siniestro vial registrado en la avenida Boyacá con avenida Caracas, a la altura de la Y de Yomasa.

(Lea también: ¿Cómo activar la alerta de sismos de Google en Android tras el temblor de este 10 de diciembre en Colombia?).

Al parecer, se trató de un choque múltiple que involucró a un camión que se habría quedado sin frenos y se estrelló contra un carro particular y varios motociclistas. El incidente también involucró a un peatón, que habría muerto en el lugar de los hechos. De acuerdo con la emisora Blu Radio, se trataba de un adolescente de apenas 14 años.

Desde temprano, la Secretaría de Movilidad informó que un Grupo de Criminalística acudió al lugar del accidente para realizar el levantamiento del cuerpo.

Así mismo, se conoció que también tuvieron que acudir al punto varias ambulancias, uniformados del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y agentes de tránsito que tuvieron que acudir a atender la compleja situación que se presenta en la Y de Yomasa con el tráfico.

“Continúan los cierres viales en la intersección de la Y de Yomasa. Grúas realizan maniobras para retirar los vehículos de la vía. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona”, informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá en una publicación en una de sus cuentas oficiales en la red social X. Este último reporte fue compartido sobre las 10 de la mañana.

TransMilenio reportó dificultades a raíz de los accidentes

Pero no solo los conductores de carros particulares que se desplazaban por la avenida Boyacá han tenido que atravesar una difícil mañana a raíz del fuerte accidente vial. Los pasajeros de las rutas zonales de TransMilenio también han sufrido las consecuencias del siniestro.

“Por siniestro vial entre particulares en cercanías al portal Usme, continúa suspendido servicios de alimentación y las siguientes rutas alimentadoras presentan afectación: 330, 539, 674, E44, H521, H700, H702, H705, H706, H708, H711, H715, H717, H718, H720, H721, H723 H724, H725, H907, TC30″, puntualizó TransMilenio a través de sus canales oficiales.

No obstante, poco después señaló que las rutas alimentadoras normalizaron sus servicios.