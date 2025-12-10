La policía retiró por la fuerza a indígenas y campesinos que protestaban en vía del Guaviare por presencia del Ejército

Por orden de las autoridades de San José del Guaviare, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes Esmad, disolvió por la fuerza la manifestación que sostenían más de 200 integrantes del pueblo indígena Nukak y de comunidades campesinas, puinave y curripaco desde la semana pasada.

Lea también: “Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición”: la petición de Petro al régimen de Maduro

Los manifestantes llevaban 6 días bloqueando la vía que une al Guaviare con el Meta, pues protestaban contra la presencia del Ejército en su territorio y exigían que se retirara del cerro Macusito, un territorio considerado ancestral por ellos y donde hay una base militar. “Nosotros como pueblo Nukak estamos reclamando los territorios sagrados que tienen allá”, dijo el líder Joaquín Nijbe Joonide dirigiéndose al Gobierno Nacional en la emisora Guaviare Estéreo el 5 de diciembre.

La UNDMO hizo que la población indígena se dirigiera a los costados del puente Nowen, donde realizaba el bloqueo, y habilitó completamente el paso a vehículos. Sobre esto, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, dijo que aunque se habían dispuesto canales de diálogo, la demora en llegar a un acuerdo y las afectaciones a la movilidad les llevaron a recurrir a la UNDMO.

Actualmente, continúan lasmesas de diálogos entre el Gobierno y las comunidades para llegar a un acuerdo sin dificultar el paso por esa vía.

La versión que no descarta el Gobierno

El ministerio de Defensa no descarta la posibilidad de que los manifestantes estén siendo instrumentalizados por grupos armados para conseguir la disminución de la presencia del Ejército en el territorio. Se sospecha que las disidencias de las Farc, al comando de Iván Mordisco, habrían podido presionar a los habitantes de la zona para participar de las protestas.

Según Caracol Radio, interceptaciones de inteligencia militar revelarían que pudo haber intervención del grupo armado por diferentes medios para conseguir que la población bloqueara la vía Guaviare - Meta.