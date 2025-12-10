¿Lo sintió? Más de a un colombiano lo despertó un fuerte temblor este 10 de diciembre

Este miércoles, 10 de diciembre, más de un colombiano sintió el fuerte movimiento telúrico, que de manera preliminar se sintió en Bogotá, Medellín y varios municipios del país.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que sobre las 03:27 hora local fue el temblor, que tuvo una magnitud de 5.8, con una profundidad de 150 km, en Los Santos - Santander.

A través de las redes sociales cientos de personas reportaron haber sentido el movimiento y despertarse por lo prolongado del temblor.

Los usuarios de internet reportaron diciendo: "Bogotá, se sintió todo se movía ¿de cuánto fue la réplica?“, ”Se sintió más fuerte. Esa clasificación en la escala no me suena“, ”Se sintió fuerte y largo en Bello, Antioquia", “Durísimo en Bucaramanga, duró sus buenos 3-4 segundos”, “¿150 Km de profundidad? Pero se sintió re-fuerte en Bogotá (y estoy en el 2do piso de una casa, no en torres altas)... tanto que nos despertó a muchos!” y “Se sintió fuerte el temblor en Bogotá”.

