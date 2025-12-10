¿Se presentaron daños tras el fuerte sismo de esta madrugada en Colombia? Aquí tiene un resumen del balance

El territorio colombiano se despertó con un movimiento telúrico en las horas de la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. El evento, de magnitud 5.8, ocurrió a las 3:27 a. m., según la información oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el SGC, el epicentro del temblor se localizó en el municipio de Los Santos, Santander, una zona reconocida por su constante actividad sísmica. La profundidad del fenómeno alcanzó los 150 kilómetros. Tras el suceso, el Servicio Geológico Colombiano confirmó haber recibido más de 4.000 reportes ciudadanos sobre la percepción del movimiento.

¿Se han reportado Afectaciones?

Tras el sismo, las autoridades nacionales activaron los protocolos de emergencia e iniciaron barridos en las principales zonas de impacto. El balance preliminar, obtenido tras la coordinación de los organismos de socorro, descarta afectaciones estructurales o emergencias de gravedad en el territorio nacional.

En Santander, epicentro del evento, ciudadanos reportaron en redes sociales la intensidad del movimiento. Sin embargo, las autoridades de las cabeceras municipales precisaron que, hasta el momento, no se han reportado daños en la infraestructura.

Dudwing Villamizar, vocero de la Defensa Civil en Santander, confirmó la activación de los mecanismos de respuesta de la entidad. “Los voluntarios y funcionarios de la Defensa Civil, activaron sus mecanismos de respuesta ante este tipo de emergencias”, afirmó Villamizar, e hizo un llamado a la ciudadanía: “Invitamos a toda la comunidad a mantener la calma y a consultar las páginas o los medios oficiales de los organismos de socorro”. Las autoridades locales indicaron que el monitoreo continuará en los sectores rurales del departamento, que se consideran más vulnerables.

En la capital, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que tras el movimiento, no se produjeron emergencias de gravedad ni reportes de daños en infraestructura. A pesar de esto, las autoridades mantienen activo el monitoreo en las 20 localidades de la ciudad, en enlace con los organismos de respuesta.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó a través de la plataforma X el resultado del análisis inicial en su jurisdicción. “Ante el fuerte temblor presentado esta madrugada, hemos hecho barrido en los 116 municipios, en coordinación con los comités municipales de Gestión del Riesgo y, hasta el momento, no se han reportado novedades de posibles afectaciones”, escribió el mandatario.

Recomendaciones de las entidades ante una emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá y el IDIGER se pronunciaron para recordar a los ciudadanos los canales y medidas de seguridad.

Los Bomberos indicaron que están realizando monitoreo continuo en la ciudad y recomendaron: “Recuerde reportar cualquier incidente a la Línea 123”.

El IDIGER, al reforzar la preparación ante el riesgo sísmico, instó a la ciudadanía a:

Mantener la calma y evitar correr.

Aplicar la técnica de Agacharse, Cubrirse y Agarrarse.

Contar con un Plan Familiar o Social de Emergencias.

Informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

Las autoridades mantienen la evaluación de cualquier reporte ciudadano que pueda surgir en las próximas horas mientras la vida cotidiana retoma su curso.