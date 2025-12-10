María Corina Machado está volando a Oslo, con llamada telefónica lo confirmó

María Corina Machado confirmó su llegada a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de La Paz a través de una llamada telefónica en la que indicó que ya estaba a punto de subirse al avión que finalmente la llevaría hasta su destino final.

Aunque la ceremonia inició sin la presencia de María Corina, el mundo escuchó su voz y la confirmación de que estaría llegando a la capital noruega para recibir su premio personalmente.

También le puede interesar: María Corina Machado tendría que llegar a Oslo para su discurso por el Premio Nobel pero anuncian que la conferencia de prensa debió ser aplazada

María Corina Machado no llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de La Paz

La opositora venezolana que recibirá en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles, 10 de diciembre, en Oslo, estaría finalmente llegando a la capital noruega esta noche o el jueves en la mañana, dijo el director del Instituto Nobel, “se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón.

“Estaré en Oslo, estoy en camino”, se le escuchó decir a Machado en una conversación telefónica con el secretario del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Además, dijo que le contará por lo que tuvo que pasar para poder viajar, “tantas personas que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecida con ellas. Y esto es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano, quiero que lo sepa”.

Machado dijo que “quiero agradecer al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy conmovidos y muy honrados. Y por eso estoy muy triste y lamento mucho decirle que no podré llegar a tiempo para la ceremonia“.