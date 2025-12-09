María Corina Machado tendría que llegar a Oslo para su discurso por el Premio Nobel pero anuncian que la conferencia de prensa debió ser aplazada

Esperan la llegada de María Corina Machado a Oslo para recibir el Premio Nobel de Paz

María Corina Machado había confirmado que estaría este martes en Oslo, Noruega, para dar su discurso por el Nobel de Paz, pero en las últimas horas fue aplazada la conferencia de prensa que estaba agendada para este martes, 9 de diciembre, y no se conoce su paradero.

Según se conoció, la rueda de prensa estaba programada para la 1 de la tarde, hora local en Oslo, 7 de la mañana hora de Colombia.

En Oslo esperan si María Corina Machado pudo salir de Venezuela

Según Blu Radio, el Instituto Nobel de Oslo anunció el aplazamiento, pero no explicó el motivo; sin embargo, aseguraron que se comunicará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

Fue el mismo Instituto Nobel el que informó inicialmente que la propia María Corina Machado confirmó un día antes en conversación telefónica que sí viajará a la capital noruega.

Por el momento, el paradero de la opositora venezolana es desconocido, ya que vive en la clandestinidad en su país desde hace meses y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

Además, hay muchas especulaciones de cómo habría logrado salir de Venezuela, ya que se desconoce la forma cómo lo habría logrado, sobre todo, por la crisis de vuelos que vive el vecino país, que no tiene conexiones desde Caracas con aerolíneas internacionales, que han suspendido sus vuelos por las advertencias del peligro de sobrevolar por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Lo que se ha confirmado es que en Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana, Clara Machado, y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

A la ceremonia, programada para este miércoles 10 de diciembre, en el ayuntamiento de Oslo se espera la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, luego de las elecciones de julio de 2024 cuando Machado fue inhabilitada para participar.