Madres protestan por falta de garantías: se encierran en sede de Nueva EPS para exigir medicamentos urgentes para sus hijos

Dos mujeres denuncian cuatro meses sin recibir los medicamentos vitales para sus hijos, un incumplimiento crítico que expone fallas en la EPS y activa acción de la Personería.

Dos madres de familia, identificadas como Mirlelly Rodríguez España y Sandra Milena Garzón Perdomo, iniciaron una protesta en la sede de la Nueva EPS en Neiva, departamento de Huila, para exigir la entrega de medicamentos esenciales para el tratamiento de sus hijos. La acción, que comenzó con un encierro en las instalaciones desde el día anterior, responde a una demora que, según las afectadas, se extiende por al menos cuatro meses.

Las mujeres sostienen que han estado solicitando los fármacos de manera continua a Colsubsidio, entidad encargada de la dispensación, pero han recibido la constante respuesta de que los medicamentos “están pendientes”. La situación afecta la salud de sus hijos, quienes padecen enfermedades complejas que requieren un control médico estricto y continuo para evitar complicaciones graves.

En declaraciones a Blu Radio, Mirlelly Rodríguez España detalló que la urgencia radica en el control de la epilepsia de su hija de 30 años, quien también está en condición de discapacidad.

“Decidimos quedarnos aquí en la Nueva EPS, porque no nos están entregando los medicamentos para nuestros hijos para controlarles la epilepsia. Llevamos más de cuatro meses que no nos entregan los medicamentos en Colsubsidio cuando uno va a reclamarlos, siempre nos dicen que están pendientes,” relató Rodríguez a Blu Radio.

Rodríguez advirtió sobre el riesgo que corre su hija de sufrir convulsiones con consecuencias fatales si no recibe el tratamiento formulado, indicando que la falta de suministro pone en peligro la vida de la paciente. Adicionalmente, la madre exige la provisión de una silla de ruedas especializada que también requiere su hija.

Intervención de la Personería de Neiva

Ante la gravedad del caso y la protesta, el Personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, se hizo presente en la sede de la Nueva EPS. Bastidas confirmó que su despacho ya había tomado acciones legales previas en nombre de las afectadas. Sin embargo, estas acciones legales mencionadas, que incluyen tutelas e incidentes de desacato, no habían logrado hasta el momento la entrega efectiva de los tratamientos.

Como medida de presión, las dos madres han manifestado su determinación de mantener una huelga de hambre dentro de las instalaciones. El objetivo es obtener una respuesta efectiva y oportuna por parte de la Nueva EPS y Colsubsidio para asegurar la provisión de los medicamentos que permitan controlar las enfermedades de sus hijos.

Este caso se suma a otros reportados en Neiva sobre la interrupción en la entrega de tratamientos vitales. Estos hechos ponen en evidencia las dificultades que enfrentan los pacientes con patologías crónicas o de salud mental debido a la ineficiencia administrativa y financiera en el sistema de salud.