Petro salió al paso de las especulaciones energéticas y aseguró que no habrá apagón en Colombia

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el jefe de Estado respondió a sectores del país que dicen que está en riesgo el suministro de energía y gas en el país, por lo que aseguró que “desde el primer día de mi gobierno los especuladores de la energía eléctrica y el gas, han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos”.

“No habrá apagón”, enfatizó el mandatario al informar que “he solicitado reducir sustancialmente el precio del gas inimterruptible que genera Ecopetrol”.

Por esta razón, les pidió a las empresas industriales y de gas al servicio del usuario “no preferir gas importado sino gas de Ecopetrol a bajo precio, en los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”.

Es importante señalar que los problemas de apagón en el país vienen desde que el presidente Petro asumió como jefe de Estado, en un principio, sobre 2024, se fundamentó la problemática por los bajos niveles de agua producto del fenómeno del Niño.

Sin embargo, una vez empezaron las lluvias, el asunto ahora es señalado a inconvenientes de planeación, además de politizar el tema, ya que desde la oposición al Gobierno Nacional han expresado que debido a la poca exploración de gas, agudiza la situación.

En resumen, el temor al apagón se basa en la insuficiencia de nueva capacidad (oferta) a tiempo para satisfacer la creciente demanda, agravada por el riesgo de una futura sequía (Fenómeno de El Niño) sin el respaldo térmico suficiente y sin la infraestructura de transmisión necesaria para el ingreso de las nuevas renovables.