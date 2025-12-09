Salario mínimo: estas son las propuestas de empresarios y trabajadores para el aumento de 2026

Con cada que pasa, el monto del aumento del salario mínimo está más cerca de conocerse y hoy, 9 de noviembre, las agremiaciones empresariales y las centrales obreras dieron la pista de sus intenciones para la subida del sueldo en 2026. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció cuales son las propuestas de ambas partes para el incremento de esta cifra: 7,21 % por parte de los empresarios y 16 % por parte de los trabajadores.

El ministro afirmó que ambas propuestas porcentuales aplican para la subida del salario mínimo y la del auxilio de transporte, y declaró que en las siguientes sesiones el gobierno evaluará “la presentación de escenarios que permitan acercar estas dos propuestas”.

Así, el incremento propuesto por las empresas dejaría el monto total en $ 1 740 554 y el de los trabajadores en $ 1 883 260.

El plazo para definir el aumento

Los integrantes de la mesa tripartita establecida para definir el salario mínimo del próximo año tienen plazo hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo. En caso de no lograrse, pueden extender las negociaciones, pero de no haber acuerdo, el gobierno tendrá que fijar la cifra por decreto antes del 30 de diciembre.

La novedad de estas negociaciones

Este año, la mesa de concertación cuenta con una novedad: la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), uno de los actores claves históricamente en este proceso, anunció que no participaría porque está en desacuerdo con la intención del Gobierno de que el incremento sea de dos dígitos.

“Fenalco ratifica hoy su decisión de no participar en la mesa de concertación laboral durante el presente año. Esto debido a que el Gobierno ya tiene definida su carta de incremento del salario mínimo, lo cual no es serio con la comisión de concertación”, afirmó su presidente, Jaime Alberto Cabal, el 1 de diciembre.

Igualmente, señalo que la intención del Gobierno “pasa por encima” de los actores, los sindicatos, del gobierno y del mismo sector empresarial; y agregó que “un incremento de dos dígitos, dos veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia”.