Atención, conductores: esta es la lista de vehículos que serán inmovilizados en Bogotá por orden de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha alertado a los conductores sobre la necesidad de actualizar la situación jurídica de sus vehículos. Esta acción se centra en los automotores que están inscritos en el Registro Distrital Automotor (RDA) bajo la condición de “persona indeterminada” y que, según la autoridad, han superado el plazo de tres años desde la inscripción del traspaso sin que este se haya concluido legalmente.

De acuerdo con la información oficial suministrada por la entidad, un total de 20.882 vehículos se encuentran registrados en el RDA bajo esta condición.

Esta revisión se sustenta en el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Transporte, específicamente en lo dispuesto por el numeral b) del artículo 5.3.3.5 de la Resolución Única Compilatoria de Tránsito 20223040045295 de 2022. Dicha normativa regula los casos de vehículos inscritos a persona indeterminada que han excedido el periodo de permanencia de tres años desde la inscripción inicial del traspaso. Las instrucciones se formalizaron mediante la circular 20254000000627 de la Secretaría de Movilidad.

La figura de “persona indeterminada” fue creada, según la SDM, para permitir a los vendedores de un vehículo que no formalizaron el traspaso desvincularse legalmente del automotor, especialmente en situaciones donde no era posible identificar o localizar al comprador final. No obstante, la entidad subraya que los actuales poseedores deben adelantar la regularización ante la Ventanilla Única de Servicios (VUS) para establecer la titularidad.

Proceso y plazos para los conductores afectados

La Secretaría de Movilidad hizo público el listado de placas de los vehículos afectados, por lo cual los conductores que sospechen encontrarse en esta situación deben verificar la placa de su automotor en el enlace dispuesto por la autoridad de tránsito en su comunicación.

Si la placa del vehículo aparece incluida en el listado, el poseedor debe iniciar el trámite de traspaso de propiedad ante la Ventanilla Única de Servicios (VUS). La entidad informó que los requisitos específicos y las tarifas correspondientes están disponibles para consulta en la plataforma oficial de la VUS.

El plazo establecido por la autoridad para completar el proceso de formalización es de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación del listado oficial.

Consecuencias por incumplimiento

La circular emitida por Movilidad establece las consecuencias para aquellos propietarios que omitan adelantar el proceso de legalización en el término establecido:

Suspensión del registro: Una vez finalizado el plazo de seis meses sin que se haya formalizado el traspaso, se procederá a la suspensión del registro del vehículo.

Una vez finalizado el plazo de seis meses sin que se haya formalizado el traspaso, se procederá a la suspensión del registro del vehículo. Inmovilización del automotor: El vehículo que sea sorprendido circulando sin haber cumplido con la actualización de la propiedad podrá ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

La Ventanilla Única de Servicios hizo un llamado a los poseedores de estos vehículos a realizar el trámite dentro del plazo límite con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.

Consulta de infracciones de tránsito

Adicionalmente, y como un proceso separado al de traspaso, la entidad recordó la vía para consultar posibles multas de tránsito. Los usuarios pueden dirigirse a la página web oficial del Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), plataforma autorizada por la Federación Colombiana de Municipios para la gestión de comparendos.

El proceso implica acceder a la sección ‘Estado de cuenta’, ingresar el número de identificación o la placa del vehículo y proceder con la consulta y, si aplica, el pago en línea.