Impactante video: motociclista agrede brutalmente a agente de tránsito en pleno operativo de control en Cali

Un agente de tránsito en Cali fue agredido físicamente por un motociclista en medio de un operativo de control, un hecho que se suma a la cifra de 67 agresiones reportadas contra funcionarios de movilidad en lo que va de 2025, según datos oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali.

El incidente más reciente ocurrió en un puesto de control ubicado en el norte de Cali, cerca al Centro Administrativo Municipal (CAM). El procedimiento se inició debido a que varios motociclistas se encontraban invadiendo el bicicarril, un espacio exclusivo para ciclistas, y además, no portaban la documentación reglamentaria al día.

En el desarrollo de la intervención, un motociclista propinó una serie de golpes al agente de tránsito. El ataque quedó documentado en un video, donde se observa al agresor, con el casco puesto, lanzando múltiples puñetazos al funcionario. La agresión solo se detuvo por la intervención de un compañero del agente.

Como consecuencia de la golpiza, el agente afectado fue trasladado a un establecimiento médico. Los reportes indican que sufrió lesiones en el rostro, incluyendo una fractura de tabique. El presunto atacante fue conducido a la estación de Policía de La Flora y puesto a disposición de la autoridad competente.

Preocupación por el incremento de la violencia

Según declaraciones de la Secretaría de Movilidad, “La agresión contra agentes de tránsito por cumplir con su trabajo y cuidar la vida en las vías y hacer cumplir la norma en las calles se ha convertido en una situación compleja frente a algunos conductores o motociclistas que insisten en infringir las normas de tránsito”.

El Gestor Operativo del Cuerpo de Agentes de Tránsito de Cali, Jorge Vergara, señaló que “Repudiamos la actitud de quienes agreden a nuestros agentes por cumplir con su labor. En lo que va de este año, ya superamos las 70 agresiones”. Este dato se correlaciona con la tendencia al alza, pues los casos registrados entre enero y octubre de 2025 ya superan los 45 incidentes reportados en todo el año 2024.

Las autoridades de movilidad han hecho un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, solicitan a los conductores a respetar las normas de tránsito y portar la documentación requerida. “Mantener la vida en las vías requiere corresponsabilidad de todos los caleños”, concluyó el Gestor Operativo.