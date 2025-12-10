Aerolínea anunció promoción navideña y tendrá descuento del 100% en tiquetes para menores de hasta 16 años

Promoción de tiquetes para viajar con menores de 16 años en el 2026. (Foto: Freepik)

Promoción de tiquetes para viajar con menores de 16 años en el 2026

La aerolínea Arajet anunció su mueva campaña navideña denominada “Vamo’ en familia”. Se trata de una promoción que permitirá que niños y adolescentes de hasta 16 años viajen gratis acompañados de un adulto en rutas que opera la compañía.

Según indicó, este beneficio aplica al 100 % de la tarifa base, por lo que solo deberán pagar los impuestos y las tasas aeroportuarias que corresponden.

Aerolínea anunció que niños y adolescentes de hasta 16 años podrán viajar gratis en el 2026

Según la compañía, esta iniciativa busca facilitar los reencuentros y motivar a más familias a planear sus primeras grandes experiencias de viaje en 2026. La promoción estará disponible para compras realizadas hasta el 14 de diciembre de 2025, y permitirá volar del 14 de enero al 30 de septiembre del próximo año. Para acceder al descuento, los clientes deben ingresar el código “VamoEnFam” al momento de la reserva.

“En Arajet creemos que nada une tanto como viajar juntos. Con ‘Vamo’ en familia’ eliminamos la tarifa base para los menores de 17 años (hasta 16 cumplidos), para que más familias puedan decir ‘sí’ a ese viaje pendiente”, dijo Víctor Miguel Pacheco, CEO y fundador de la aerolínea.

Actualmente la aerolínea cuenta con más de 20 destinos en las Américas desde sus hubs en Santo Domingo y Punta Cana, destacó que esta promoción reafirma su apuesta por tarifas competitivas, flota eficiente y un servicio orientado a simplificar la experiencia de volar. Según la empresa, el objetivo es acercar a más personas a sus seres queridos.

Para aplicar la promoción, los pasajeros deben realizar la compra dentro del período establecido, incluir a los menores de 17 años (hasta 16 cumplidos a la fecha del vuelo) en la reserva y utilizar el código promocional. El sistema mostrará automáticamente el 100% de descuento en la tarifa base de los menores.

La oferta está sujeta a disponibilidad de vuelos y fechas participantes y se rige por los términos y condiciones del contrato de transporte y la política comercial de la aerolínea.