Satena anunció que también suspenderá temporalmente sus vuelos a Venezuela y esta es la razón

Satena anunció este jueves, 4 de diciembre, que suspenderá de manera temporal sus vuelos de Colombia hacia Venezuela, como una medida que responde a los recientes avisos oficiales sobre las afectaciones en la navegación aérea del Caribe. La aerolínea confirmó que esta decisión fue tomada de manera preventiva, luego que se reportaran interferencias en los sistemas satelitales que guían a las aeronaves.

De acuerdo con la compañía, el NOTAM A0143/25 alertó sobre actividades de jamming y spoofing que están alterando señales GPS/GNSS, incluidas WAAS, GBAS y ADS-B, en un área específica del Caribe y en distintos niveles de vuelo.

¿Hay vuelos de Satena de Colombia a Venezuela?

Según indicó la aerolínea, estos incidentes comprometen la estabilidad de los sistemas de navegación y representan un riesgo para la operación segura.

“En cumplimiento de las mejores prácticas de seguridad aérea y de los lineamientos de las autoridades competentes, Satena implementa esta suspensión temporal para proteger a sus pasajeros, tripulación y operación”, indicó la aerolínea en un comunicado.

Durante el periodo en el que los vuelos estarán suspendidos, los viajeros que tengan tiquetes hacia Venezuela podrán solicitar la devolución total del valor que pagaron a través de los canales oficiales: la página web, el Contact Center nacional al número (601) 918 6030 – (601) 794 2211 o a través de WhatsApp (+57) 323 322 0006.

Satena a través del comunicado reiteró que esta medida es por la seguridad operacional es su prioridad. La aerolínea también aseguró que reanudará sus vuelos a Venezuela una vez las autoridades internacionales certifiquen las condiciones plenamente seguras para la navegación aérea en la región.