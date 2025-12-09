“No quieren perder un peso de su riqueza”: Petro reacciona al hundimiento de la reforma tributaria

Hoy martes, 9 de noviembre, se materializó en el Congreso el escenario que tanto advertía y temía el presidente Gustavo Petro. Con nueve votos por el ‘no’ y solo cuatro por el ‘sí’, la Comisión Cuarta del Senado hundió la reforma tributaria propuesta por el mandatario, quien en las últimas semanas había advertido reiteradamente sobre las posibles consecuencias de esta decisión.

En su cuenta de X, Petro se pronunció indignado sobre el hundimiento, aludiendo a sus anteriores declaraciones en las que decía que esa situación llevaría al país a una emergencia y donde señalaba que la intención de tumbar la Ley de financiamiento era producto del odio político.

“El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional” comenzó el presidente, afirmando que “nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”.

En su mensaje contra este hecho, aclaró que “solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más”, y culpó al “egoísmo social” de los sectores que impulsaron la caída de la reforma, diciendo que “es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”.

“Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas.Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto” señaló atacando las decisiones de los senadores integrantes de esa comisión, y finalizó con el vaticinio que ya había emitido en otras ocasiones: “La consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.

“Un sector del Congreso vota con las vísceras”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien promovía la aprobación de la Ley de Financiamiento, también condenó el hundimiento de la reforma y criticó al Congreso por los motivos que habrían impulsado su votación.

“Ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis, mas crisis mas crisis económica. Y entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda” dijo también en X, y afirmó que “un sector del Congreso vota con las vísceras”.