“La educación superior debe llegar a donde nunca ha llegado”: Viceministro Ricardo Moreno Patiño

En Colombia, una de las grandes dificultades que se encuentran los jóvenes es tener la oportunidad de continuar con la educación superior, un asunto que es complicado en las principales ciudades y mucho más en las zonas rurales del país.

Ante el panorama, a través del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES) y la política ‘Educación Superior en tu Territorio’ se busca transformar la forma en que el país garantiza el derecho a la educación. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, habló con PUBLIMETRO COLOMBIA para explicar cómo se están equilibrando las oportunidades, se está ampliando la cobertura y fortaleciendo la permanencia de miles de estudiantes.

¿Cómo garantiza el PTIES que un joven de una zona rural o históricamente excluida tenga las mismas oportunidades reales de ingreso a la educación superior que uno de una ciudad?

Para garantizar igualdad de oportunidades lo primero es equilibrar la cancha y enfrentar los problemas estructurales que han limitado el acceso en territorios rurales o excluidos. El punto de partida es asegurar que los jóvenes puedan terminar la educación media. En esto hemos avanzado con los sistemas integrados de educación media, que permiten que municipios sin grados 10° y 11° puedan ofrecerlos, cuenten con docentes y tengan capacidades para esa formación.

Pero no basta con llegar al grado 11; el reto ha sido garantizar el paso a la educación superior. Durante décadas la oferta se concentró en seis ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Manizales y Pereira; y algunos municipios, dejando a la mayoría del territorio sin acceso real. Por eso la apuesta es llevar la educación superior a los territorios, no sacar a los jóvenes de ellos.

Con ‘Educación Superior en tu Territorio’ y los Planes Integrales de Cobertura estamos destinando recursos para que instituciones públicas ofrezcan programas presenciales o virtuales directamente en los municipios, incluso usando la infraestructura de colegios. Además, fortalecemos la articulación con la educación media.

Esto se concreta en dos líneas: Educación Superior en tu Colegio, con programas técnicos profesionales gratuitos para estudiantes de 10° y 11°. PTIES, que ofrece nivelación académica, fortalecimiento en matemáticas y lenguaje, orientación socio-ocupacional y acompañamiento en bienestar.

Entonces, los jóvenes que antes tenían muy pocas oportunidades hoy pueden acceder a educación superior pública y gratuita sin abandonar sus territorios.

Muchos jóvenes sienten que las carreras no responden a las necesidades de sus regiones. ¿Cómo garantiza el programa la pertinencia de la oferta académica?

La oferta del programa responde tanto a las necesidades del territorio como a los intereses y aspiraciones de los jóvenes. La pertinencia no se limita a la productividad económica; también implica reconocer la capacidad de cada joven para ser feliz.

A través de la orientación socio-ocupacional, los estudiantes pueden equilibrar lo que su territorio requiere, sus fortalezas personales, las oportunidades laborales disponibles y sus expectativas de vida. El PTIES hace más claro y guiado ese proceso vocacional, permitiendo decisiones informadas y ajustadas al proyecto de vida de cada estudiante.

¿Qué mecanismos existen para que los cursos realizados sean homologados cuando los estudiantes ingresen a la universidad?

Una de las mayores virtudes del programa es la articulación entre la educación media y la superior. Desde el inicio del Gobierno priorizamos que lo aprendido en la media pueda ser reconocido en la universidad. Las instituciones que participan deben garantizar que los cursos y competencias del programa sean válidos dentro de la carrera que el estudiante elija.

La idea es que ese tiempo invertido no sea una experiencia aislada, sino que se reconozca al 100 %. Así, cuando ingresen a la universidad, los jóvenes ya habrán adelantado parte de su ruta académica.

Para los estudiantes que trabajan o apoyan la economía familiar, ¿qué flexibilidad ofrece el PTIES?

El programa ofrece acompañamiento integral para garantizar permanencia. Estamos habilitando nuevas líneas de apoyo para evitar la deserción como transporte, bienestar estudiantil, materiales académicos y otras ayudas necesarias para que continúen.

Además, el fortalecimiento financiero del PTIES permite llegar a municipios donde sabemos que los jóvenes tienen dificultades no solo académicas sino económicas. No se trata solo de ofrecer cursos, sino de asegurar condiciones reales para acceder, mantenerse y avanzar sin que los obstáculos económicos se conviertan en una barrera.

La transición de la media a la universidad genera miedo e inseguridad. ¿Qué tipo de acompañamiento socioemocional contempla el programa?

Este es uno de los componentes fundamentales del PTIES. No se trata solo de competencias académicas, se ofrece orientación integral aprovechando la experiencia de las instituciones de educación superior.

Además, reconocemos la diversidad de contextos: estudiantes campesinos, víctimas, jóvenes con protección constitucional especial, y jóvenes de comunidades étnicas. Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar un acompañamiento que entienda esa diversidad, generando confianza, apropiación y la certeza de que acceder a la educación superior no solo es posible, sino un derecho garantizado.