“Colombia aprendió que el consumo de droga no es criminal”: Petro pide modificar la lucha contra el narcotráfico

Con este mensaje, el jefe de Estado colombiano envió una reflexión a los participantes de la XV Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), ‘Cooperación policial, un continente más seguro’, en donde se refirió a la experiencia que ha acumulado Colombia en su lucha contra las violencias.

En su participación, el presidente Gustavo Petro destacó que “es una experiencia que entre muertos, fracasos, nos da precisamente lecciones. Tanto de los fracasos como de los éxitos se puede acumular una serie de lecciones que ya, para el caso colombiano, suman más o menos medio siglo de experiencia permanente”.

Además, Petro detalló:

“Colombia aprendió que el consumo de droga no es criminal, es un tema de discusión mundial, y avanza en los países de América el hecho de no criminalizar consumos; al consumidor se le pide una conducta responsable que es diferente a la prohibición del consumo”.

En este sentido, explicó que lo que él ha pretendido hacer desde su mandato es “abrir todas las posibilidades de integración de la policía colombiana en sus inteligencias con las demás policías del mundo y sus inteligencias” y reconoció que esa labor tiene algunas complicaciones de tipo legal, pero “creo que es uno de los hechos que le dota de más eficacia la lucha contra el crimen que antes”.

El mandatario reflexionó sobre lo que se considera hoy crimen en el mundo, en la medida en que consideró que “las policías, sobre todo en sus inteligencias, tienen que tener hoy cada vez más la capacidad de comprender la integralidad de lo que denominamos crimen, es decir, ir más allá de la acción puramente policial”.

“La inteligencia policial tiene que ser comprehensiva, ejemplo, si las ganancias, porque todo tema en el narcotráfico tiene que ver con ganancias exclusivamente, se mueven en el sistema financiero internacional, no en los nacionales y hay todo un circuito complejo de lavado de activos alrededor del sistema financiero mundial, pues se necesita saber de inteligencia artificial y de algoritmos, es decir, el componente de inteligencia en las policías tiene que elevarse en su cualificación matemática al máximo grado”, dijo.

Para sustentar lo anterior, aseguró que los capitales del narcotráfico que se producen en Colombia no están en el país, sino que “se mueven a escala global, tienen mecanismos de lavado que a veces usan territorio colombiano y a veces no necesitan del territorio colombiano”.

Para el jefe de Estado es evidente que los narcotraficantes colombianos ahora son subordinados de extranjeros y una muestra de eso han sido las capturas que se han hecho de personas de “Albania, de Croacia, de Alemania, de Holanda, de Suecia, mexicanos, colombianos obviamente también, nos muestran un popurrí de enlaces globales que, como ustedes ya lo saben, muestran que la organización narcotraficante excolombiana ha sido superada en creces por organizaciones transnacionales”.

“Luego, el mercado de la cocaína que antes era relativamente simple, se producía en Colombia, a veces Perú, Bolivia, y se vendía en Estados Unidos, casi todo dominado por Colombia, por colombianos, pues hoy no existe”, dijo al insistir en que en la actualidad “es un mercado global, los narcotraficantes viven en yate, hay algunas normas marítimas que me gustaría conocer, no conozco bien el tema, cerca de Dubái”.