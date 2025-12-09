“Chichipata”: Presidente de la CUT despreció la propuesta de los empresarios sobre el alza del salario mínimo

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), elevó el tono de la negociación del salario mínimo para 2026 al criticar la propuesta inicial de los gremios empresariales. Tras conocerse la cifra de 7,21 % planteada por los privados, Arias declaró que se trata de una propuesta “chichipata”. El vocero sindical dejó claro que la única vía para alcanzar la concertación es que los empresarios presenten un incremento que se ubique en los dos dígitos, es decir, por encima del 10 %.

(Lea también: Salario mínimo: estas son las propuestas de empresarios y trabajadores para el aumento de 2026)

La posición de los sindicatos parte de una propuesta del 16 %, la cual, según las centrales obreras, busca saldar una deuda histórica generada por la diferencia acumulada entre el salario real, la productividad laboral y el costo de vida en las últimas décadas.

El dirigente sindical profundizó su argumento, vinculando la discusión del salario con un problema estructural en la distribución de los beneficios del trabajo. Arias afirmó que la disparidad en la repartición de la riqueza es un patrón histórico:“Corresponde exactamente a que la repartición del producto del trabajo, esa riqueza generada allí, se la han quedado ellos [los empresarios] históricamente en mucho mayor proporción que la de los trabajadores”.

El líder de la CUT indicó que la actitud del sector privado se mantiene invariable en la mesa de negociación. “Y la expresión de ellos sigue siendo la misma: mantenerse allí siempre repartiéndola a favor exclusiva de ellos y negándosela a los trabajadores,” enfatizó. Arias reiteró que las organizaciones obreras están dispuestas al diálogo, siempre y cuando el margen de negociación se sitúe por encima del 10 %.

Arias dedicó una parte de su intervención a refutar el argumento empresarial que vincula los incrementos salariales con efectos adversos en la economía. El presidente de la CUT señaló que es una creencia persistente, pero desmentida por los hechos:“Y aquí vale la pena recordar una y otra vez de que los aumentos salariales no es cierto, como han sostenido siempre los empresarios, que causan inflación y generan desempleo e inclusive informalidad”.

Para sustentar su postura, Arias citó directamente las cifras oficiales: “Todos los datos reportados, especialmente por el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, implican o señalan mejor de que el desempleo ha descendido, a pesar de que este gobierno ha hecho incrementos importantes, lo mismo la inflación y lo mismo la informalidad”.

Arias concluyó con un dicho popular para desestimar las tesis del sector privado y los “sectores neoliberales en Colombia”: “Dato mata relato”. El dirigente insistió en que estas “teorías engañosas” han quedado “refutadas en los hechos, no en las teorías”.

La discusión formal continuará en la mesa tripartita, donde se espera que los gremios presenten un nuevo movimiento de cara al plazo máximo para la concertación.