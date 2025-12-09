Así generan energía a partir de basura en Norte de Santander

Este es el proyecto que ya genera energía limpia en Norte de Santander.

Un innovador proyecto desarrollado en Norte de Santander promete transformar la manera en que Colombia gestiona sus residuos y produce energía. La alianza entre Veolia y Horeb Energy permitió poner en marcha en el Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal (CIGE Guayabal) un sistema pionero que convierte la basura en electricidad 100% renovable, un avance que posiciona a la región como referente nacional en economía circular y tecnologías limpias.

El piloto, que ya produjo 1.000 kWh de energía renovable, demuestra el potencial del biogás generado por la descomposición de los residuos. Esta capacidad sería suficiente para abastecer a cerca de 2.500 hogares de estratos bajos, mediante un modelo completamente independiente de la red eléctrica tradicional. En su próxima fase, la generación podría alcanzar 10.000 kWh, ampliando el impacto a aproximadamente 10.000 familias, un beneficio directo para comunidades vulnerables del departamento.

Un modelo que reduce emisiones y crea valor ambiental

La iniciativa aprovecha el metano, uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes, para convertirlo en una fuente de energía limpia. Al capturar y transformar este biogás, el proyecto no solo disminuye la huella de carbono, sino que también promueve un ciclo sostenible donde los residuos se convierten en un recurso aprovechable.

De acuerdo con Veolia, este avance permite cerrar un ciclo de economía circular que integra procesos ambientales, tecnológicos y sociales. La empresa se encarga de capturar y tratar el biogás generado en el relleno sanitario Guayabal, mientras que Horeb Energy —especializada en transformar energías renovables y desperdiciadas para alimentar centros de datos de inteligencia artificial— filtra y convierte este biogás en electricidad que alimenta un centro de operación completamente aislado de fuentes convencionales.

Innovación cucuteña con proyección nacional y regional

Para Humberto Posada Cifuentes, gerente general de Veolia en Norte de Santander, el proyecto representa un avance transformador:“Estamos muy complacidos porque, con innovación y liderazgo local, podemos convertir residuos en valor y aportar a la transición energética”.

Por su parte, Arley Lozano, gerente operativo de Horeb Energy, resaltó la capacidad del talento regional:“Este es un proyecto liderado por talento cucuteño en colaboración con Veolia. Nuestro propósito es replicar este modelo en otros municipios de Colombia y América Latina”.

Un hito para Norte de Santander

El proyecto no solo genera energía limpia: abre la puerta a nuevas soluciones tecnológicas para el país en el manejo de residuos, el aprovechamiento del biogás y la generación de electricidad fuera de la red. Además, impulsa a Norte de Santander como un laboratorio vivo de innovación ambiental, con potencial para inspirar a otras ciudades de Colombia y la región.

Con este piloto, la región da un paso adelante hacia un modelo más sostenible, resiliente y alineado con los desafíos globales del cambio climático y la transición energética.