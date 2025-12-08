Nevada Histórica en El Cocuy: El Púlpito del Diablo se Viste de Blanco tras nevada de 12 horas

El majestuoso Nevado de El Cocuy amaneció el 7 de diciembre de 2025 cubierto por un manto blanco, producto de una nevada histórica que se prolongó por más de 12 horas. Este fenómeno, cuya intensidad no se registraba desde hace años según los experimentados guías locales, ha transformado áreas icónicas del parque, regalando a visitantes y montañistas una postal de inigualable belleza natural.

Le puede interesar: Condena histórica: 30 años de prisión por el brutal asesinato del fiscal Karin Sefair en Fusagasugá

La Magnitud de un Espectáculo Natural Único

Sectores emblemáticos como el Púlpito del Diablo (Lagunillas), la Laguna Grande de la Sierra y el imponente Ritacuba Blanco quedaron completamente cubiertos de nieve, generando un asombro generalizado. Los guías del parque, testigos de décadas de variaciones climáticas en la región, no ocultaron su entusiasmo. “Hacía años no veíamos una nevada de esta magnitud en el Ritacuba Blanco,” comentó uno de ellos, destacando la rareza del evento en el contexto actual.

Las imágenes del paisaje, que muestran cumbres y valles teñidos de blanco puro, se han convertido en la principal atracción, reafirmando al Nevado El Cocuy como uno de los destinos ecoturísticos más preciados del país. Este tipo de cobertura nívea intensa es especialmente valorada por los viajeros que buscan conectar con la naturaleza en su estado más prístino.

Ecoturismo y la Necesidad de la Conservación

La coincidencia de este espectacular fenómeno con un refuerzo en los controles de ecoturismo ha puesto el foco en la necesidad de la conservación estricta de este frágil ecosistema. La Alcaldía Municipal de Güicán de la Sierra, en estricta coordinación con Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Policía Nacional, ha intensificado la vigilancia tras un incidente preocupante ocurrido el 28 de noviembre de 2025.

Tres personas ingresaron de forma no autorizada al área glaciar del Ritacuba Blanco, una acción que atenta directamente contra la integridad ecológica y cultural del parque. Como resultado de los operativos de verificación, las autoridades actuaron con firmeza. A cada infractor se le impuso un comparendo tipo 4 por un valor de $759.720, basándose en la Ley 1333 de 2009 y la Ley 1801 de 2016. Adicionalmente, se incautaron los equipos especializados que pretendían utilizar para la escalada sobre nieve, una práctica rotundamente prohibida en el área protegida.

Senderos Autorizados: Respeto por el Glaciar y lo Sagrado

Ante la gravedad de estas infracciones, la Administración Municipal reitera el llamado a la responsabilidad. El ecoturismo en el Parque Nacional Natural El Cocuy solo está permitido bajo las condiciones claras y delimitadas de la Resolución 125 de 2020 y el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE).

Actualmente, solo tres senderos autorizados permiten el acceso a los visitantes, y todos están habilitados únicamente hasta el borde del glaciar:

Ritacuba Laguna Grande de la Sierra y Lagunillas Púlpito del Diablo

Es indispensable contar con el acompañamiento de guías expertos en todo momento.

Las autoridades hacen hincapié en que las zonas glaciares no son solo ecosistemas frágiles, sino también espacios sagrados que demandan una protección absoluta. El pisoteo o cualquier tipo de intervención directa está terminantemente prohibido.

Además, el parque es un territorio que conecta con cinco resguardos indígenas U’wa, lo que añade una dimensión de respeto territorial y cultural que debe ser observada por todos los turistas. La estricta vigilancia tiene como único objetivo preservar la sostenibilidad del entorno, asegurando que fenómenos naturales como la reciente nevada histórica puedan seguir siendo admirados sin poner en riesgo la delicada vida del Nevado El Cocuy. La conservación es la clave para seguir disfrutando de estas postales naturales inigualables.