Programe con tiempo el regreso a casa: hay pico y placa regional para entrar a Bogotá

Por motivo del primer festivo de diciembre cientos de familias viajaron fuera de Bogotá para tener un corto periodo vacacional antes de las festividades del 24 y 31 de diciembre. Por esto, buscando garantizar el regreso a casa de manera ordenada y ágil, la Alcaldía de Bogotá indicó que nuevamente se hará una jornada de pico y placa regional durante el lunes de diciembre, además del ya acostumbrado reversible de la carrera Séptima.

El pico y placa regional empezará a operar a partir del medio día, por lo que desde el Distrito le solicitan a los conductores madrugarle al trancón o seguir las indicaciones sobre cómo ingresar a la ciudad por las principales vías de ingreso.

¿Cómo funciona el pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 8 de diciembre

Este lunes festivo 8 de diciembre de 2025 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. La medida opera de la siguiente manera:

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Entre las de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima este lunes festivo 8 de diciembre?

El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida arranca, los domingos y festivos, desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional este lunes festivo del 8 de diciembre de 2025