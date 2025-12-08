Noticias

Programe con tiempo el regreso a casa: hay pico y placa regional para entrar a Bogotá

Por motivo del festivo del 8 de diciembre se activará un pico y placa regional para facilitar el regreso a casa de forma ordenada.

Bogotá tendrá pico y placa de salida durante el sábado 2 de noviembre: así funcionará
Bogotá tendrá pico y placa regional durante el lunes 8 de diciembre: así funcionará (Secretaría de Movilidad)
Por Manuel Quintana

Por motivo del primer festivo de diciembre cientos de familias viajaron fuera de Bogotá para tener un corto periodo vacacional antes de las festividades del 24 y 31 de diciembre. Por esto, buscando garantizar el regreso a casa de manera ordenada y ágil, la Alcaldía de Bogotá indicó que nuevamente se hará una jornada de pico y placa regional durante el lunes de diciembre, además del ya acostumbrado reversible de la carrera Séptima.

El pico y placa regional empezará a operar a partir del medio día, por lo que desde el Distrito le solicitan a los conductores madrugarle al trancón o seguir las indicaciones sobre cómo ingresar a la ciudad por las principales vías de ingreso.

¿Cómo funciona el pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 8 de diciembre

Este lunes festivo 8 de diciembre de 2025 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. La medida opera de la siguiente manera:

  • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Entre las de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. 
  • Antes de las 12:00 del mediodía  y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima este lunes festivo 8 de diciembre?

El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida arranca, los domingos y festivos, desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional este lunes festivo del 8 de diciembre de 2025

  1. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
  2. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
  3. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
  4. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
  5. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
  6. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
  7. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
  8. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
  9. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente
       

