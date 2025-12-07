Ladrones en manada y con revolver le robaron la ‘motico’ a ciudadano en Bogotá; todo pasó en el cambio de semáforo

Un nuevo reprochable robo se hizo viral recientemente en las redes sociales y tuvo lugar en la ciudad de Bogotá. En las imágenes que causan indignación en redes se ve cómo le roban la motocicleta a un individuo, acto en el que los delincuentes actuaron en manada y usaron armas de fuego.

El usuario de TikTok, Brayan Camilo Monca, fue el encargado de publicar este clip en Tiktok, en el que se ve cómo le hacen la ‘encerrona’ a un motero, mientras estaba esperando el cambio del semáforo de rojo a verde.

En la escena se evidencia que uno de los ladrones le apunta con un arma de fuego al hombre, quien no opone resistencia y dejan que se lleven su ‘motico’; sin importarle esto, al lugar llegan otros delincuentes y empiezan a arrebatarle los objetos personales a la víctima.

Todo esto sucedió frente a la mirada indignada de otros conductores que, velando por su bienestar, prefirieron no intervenir por miedo a recibir algún impacto de bala. Este hecho dio de qué hablar en los comentarios del video, en los que muchos internautas piden una mayor seguridad en la ciudad.

“Que rabia que le quiten a uno tanto esfuerzo y trabajo en un momento”, “El del carro debió acelerar y llevarse a los ladrones por encima”, “Lo importante de estar mirando siempre los retrovisores”, “El que grabó debió hacer algo”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe acotar que, mientras estos actos se ploriferan, Para enero de este año, laPolicía Metropolitana de Bogotá, entregó un informe, en el que indican en la ciudad se presentaron 19 capturas diarias en 2024, por el delito de hurto,dejando a 6.819 personas capturadas. Adicionalmente, dieron a conocer los barrios que presentaron una mayor reducción en hurtos en el anterior calendario: Egipto de Candelaria (11), El Dorado de Santa Fe (14), Guaymaral de Suba (15) y El Guavio de Usaquén (23).