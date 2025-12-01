Robo millonario de joyas en centro comercial de Chapinero: ladrones dispararon en la huida e hirieron a una persona

En la tarde de este lunes 1 de diciembre la Policía Metropolitana de Bogotá informó que tuvo que atender un caso de robo en un centro comercial de la localidad de Chapinero, en el nororiente de la capital. Los delincuentes consiguieron llevarse varios joyas y protagonizaron una balacera que dejó una persona herida.

Por medio de un pronunciamiento oficial, el teniente coronel de la Policía Ricardo Chaves informó que cinco personas ingresaron a un centro comercial de locales pequeños. En uno de los establecimientos, que se dedica al comercio de joyas, los delincuentes usaron un “objeto contundente” para romper una de las vitrinas y hurtar varios y lujosos objetos.

Según el relato de la Policía Metropolitana de Bogotá, intimidaron a uno de los empleados con un arma de fuego y consiguieron ingresar para robar paños que contenían varias joyas. De acuerdo con los cálculos compartidos por las autoridades con la opinión pública, las joyas están avaluadas en más de 30 millones de pesos.

Una persona resultó herida en la balacera

Pero quizás lo más grave del robo es que cuando los delincuentes estaban huyendo del lugar, empezaron a disparar y dejaron a una persona herida. Al parecer, el disparo le dio en una de sus pantorrillas.

Sin embargo, se conoció que esta persona está fuera de peligro debido a que la herida que le provocaron no reviste gravedad. Por ahora, se está recuperando en un centro asistencial.

“Inmediatamente se conoce el hecho, nuestra Policía de Vigilancia y nuestra Policía Judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes son los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos”, concluyó el teniente coronel Chaves.