Petro defendió a Iván Cepeda tras fotografías con líderes armados y aseguró que la figura de mediador de paz la creó Uribe

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje a través de sus redes sociales como respuesta de una publicación de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en la que aparece el candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, acompañado de los líderes guerrilleros del país.

La publicación de Valencia decía: "@IvanCepedaCast no solo les estrecha la mano a Santrich, a Márquez y a Calarcá: los legitima. Parece confiar en ellos y compartir con ellos una visión de futuro y de país. Tras las revelaciones de Caracol, ¿Qué más necesita para entender que debemos confrontar, someter y juzgar a todos violentos para lograr un país seguro, en paz y próspero?“.

Petro defendió a Iván Cepeda tras publicación de Paloma Valencia con las fotos del candidato con líderes guerrilleros

El presidente publicó un mensaje en el que replicó la publicación de la senadora y aseguró que la figura de mediador de paz la creó el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La labor de mediador de paz con legitimidad porque es encomendada por un gobierno, no debe ser usada para insinuar cofradía con los grupos armados. Fue Álvaro Uribe el que creó está figura. Nombró el mismo Álvaro Uribe a Piedad Córdoba y su resistencia corporal no resistió el embate de los amigos de Uribe. Si un gobierno nombra a una persona mediador de paz debe respetársele”, escribió el presidente.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "¿También a los gestores de paz que gozan de impunidad de la manera más cínica?“, ”Ser mediador de paz no es sinónimo de cercanía con ningún grupo armado. Es una labor legítima, creada incluso en gobiernos anteriores. Si el Estado designa a alguien para ese rol, debe respetarse su trabajo y su vida“ y ”Colombia NO puede elegir a una persona que siempre ha estado del lado de las FARC. Que los ha defendido y les ha secundado todo. En el 2026 NO quedará el heredero de las FARC como Presidente“.