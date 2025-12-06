Misteriosa muerte de dos adolescentes levanta sospechas: la familia asegura que no fue un suicidio

La investigación sobre la trágica muerte de dos adolescentes, Sharit y Rosamed, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado sábado en Jaén, se ha intensificado. A pesar de que la hipótesis preliminar ha apuntado al suicidio y la autopsia no ha descartado esta línea, las declaraciones de los padres ante la Policía han introducido una serie de incógnitas y detalles que desafían el relato inicial de los hechos.

Los padres han trasladado a los investigadores su profundo escepticismo, especialmente en lo referente a la cronología de las últimas horas y el extraño comportamiento de los teléfonos móviles de las menores.

Una Cronología de Mensajes con Puntos Ciegos

Gracias a los testimonios recabados, es posible establecer una reconstrucción más detallada de la tarde de la tragedia. Ambas jóvenes, que habían salido a dar una vuelta y comprar galguerías, tenían instrucciones estrictas de estar de vuelta en casa a las 10:00 p.m.

Sobre las 8:10 p.m., Sharit mantenía una conversación normal con su novio. Menos de una hora y media después, a las 9:41 p.m., Rosamed enviaba un mensaje de despedida a Sharit.

La madre de Sharit, Claudia, cree que su hija recibió el mensaje cuando ya iba de camino a su casa y, tras leerlo, se dio la vuelta para encontrarse con su amiga. Sin embargo, Claudia subraya que, de haber sido así, su hija, a la que describe como “feliz, responsable y obediente”, habría avisado de su retraso, algo que no hizo.

A las 9:46 p.m., Sharit envió un mensaje a su novio, con quien mantenía una relación de poco más de cinco meses, poniendo fin al noviazgo de forma abrupta. El joven se ha declarado completamente sorprendido, ya que, según él, la relación era “súper buena” y no habían discutido. La madre de Sharit corrobora este punto: “Mi hija estaba muy enamorada de ese niño”.

El Misterio de los Mensajes “Leídos” Post-Fallecimiento

Uno de los puntos que genera mayor desconfianza en los padres es el comportamiento anómalo de los teléfonos móviles.

Según relata Claudia, al ver que su hija no llegaba a la hora prevista, le envió varios mensajes que inicialmente no aparecían como vistos. Sin embargo, horas después, cuando se supone que las adolescentes ya habían fallecido, esos mensajes cambiaron a modo “leído”. La madre, al notar el cambio, sintió un rayo de esperanza y llamó de nuevo, pero nadie respondió.

El padre de Rosamed, Asmed, narra un relato parecido, subrayando que su hija siempre avisaba si se iba a retrasar. Cuando los familiares encontraron los cuerpos alrededor de la 1:30 de la madrugada, ambos teléfonos estaban guardados en los bolsillos de la ropa de las menores.

La sospecha de los padres es que alguien, en algún momento después del hallazgo o de la muerte, pudo haber manipulado los dispositivos móviles, una hipótesis que han trasladado a la Policía y que debe ser investigada.

El Entorno Educativo y los Antecedentes

Aunque los familiares descartan que la tragedia de las niñas esté relacionada con la muerte de otro joven de un instituto anterior (IES El Valle) que se quitó la vida hace dos semanas, los antecedentes revelan una conexión con el entorno educativo.

La madre de Rosamed informó de episodios de acoso que llevaron a la activación de un protocolo hace dos años, lo que finalmente resultó en el cambio de centro de la menor. Ambas jóvenes se habían matriculado juntas este curso en un ciclo medio de Formación Profesional de Estética en el IES San Juan Bosco, aunque Rosamed se había dado de baja al principio.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido en que “todas las vías de investigación siguen abiertas”. La Policía está realizando un análisis exhaustivo de los testimonios del entorno, la familia y de todos los elementos personales para “aclarar qué es lo que ha ocurrido” y si existe una explicación lógica para el enigma de los mensajes “leídos”. El resultado de los análisis de tóxicos, aún pendientes, se considera crucial para la conclusión de la investigación.

Líneas de Prevención y Atención Psicológica en Colombia

Ante situaciones de crisis emocional, pensamientos suicidas o necesidad de apoyo psicológico, es fundamental buscar ayuda profesional. En Colombia existen diversas líneas de atención gratuita y confidencial disponibles 24/7.

Si tú o alguien que conoces está atravesando por una crisis, comunícate de inmediato con las siguientes líneas:

Línea 106 – Salud Mental (Nacional): Disponible en la mayoría de los departamentos y ciudades. Ofrece orientación, escucha y apoyo en crisis 24 horas.

Disponible en la mayoría de los departamentos y ciudades. Ofrece orientación, escucha y apoyo en crisis 24 horas. Línea Psicoactiva: 333 0333588 (Nacional): Servicio gratuito de llamadas, WhatsApp y videollamadas.

Servicio gratuito de llamadas, WhatsApp y videollamadas. Línea Calma (Bogotá): 01 8000 423 683. Especializada en la atención de hombres que necesiten manejar emociones o situaciones difíciles.

01 8000 423 683. Especializada en la atención de hombres que necesiten manejar emociones o situaciones difíciles. Cruz Roja Colombiana: 132 (Atención en desastres y urgencias, incluyendo soporte emocional).

132 (Atención en desastres y urgencias, incluyendo soporte emocional). Policía Nacional: 123 (Para emergencias donde se requiera asistencia inmediata).

Recuerda: Hablar y buscar ayuda es el primer paso. El apoyo profesional es fundamental para superar las crisis. No estás solo.