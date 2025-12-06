El “Karma de la salud”: Benedetti se quedó sin prepagada y aunque impulsa la reforma a la salud exige que le mantengan el servicio

La tarde del jueves se convirtió en un nuevo campo de batalla política y social en la red social X (antes Twitter), luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, hiciera pública una denuncia personal de alto calibre. Según el funcionario, la empresa Sura había procedido a cancelar la póliza de medicina prepagada que cubría su salud y la de su familia. Un hecho que el ministro calificó como “aberrante” y atribuyó directamente a las complejidades de la medicina prepagada.

No obstante, lo que parecía ser una denuncia de un ciudadano, rápidamente se transformó en un juicio público sobre la actual situación del Sistema de Salud en Colombia y la gestión del Gobierno de Gustavo Petro.

La Respuesta Ciudadana: “Haga la Fila”

Las reacciones no se hicieron esperar, y el coro de voces críticas, tanto de ciudadanos como de figuras políticas, apuntó directamente a la responsabilidad del ministro en la construcción y desestabilización del sistema actual.

“Señor ministro, usted tiene derecho a la salud dentro de los términos que su gobierno ha creado y recibiendo el servicio al que nos condenaron. Haga la fila y pelee con el sistema que ayudó a construir”, fue el contundente mensaje de una usuaria, reflejando el sentir de millones de colombianos que a diario enfrentan dificultades para acceder a citas, medicamentos y tratamientos oportunos.

El acceso deficiente y la creciente incertidumbre en el sector salud no son un secreto. El debate se ha agudizado tras los continuos tropiezos y reveses de la propuesta de Reforma a la Salud, uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos del gobierno de Petro.

Voces Políticas: ¿Destrucción del Sistema?

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, sumó su voz a la crítica, poniendo el foco en la paradoja del privilegio perdido: “Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron”.

Otro analista, Andrés Vecino, fue aún más directo, al asegurar que el ministro “se lamenta por perder la prepagada, un privilegio, mientras como funcionario contribuyó impunemente a la destrucción del sistema que sí garantizaba el derecho a la salud a 50 millones de personas”.

El Factor “Lista OFAC”: ¿La Verdad detrás de la Cancelación?

La narrativa oficial de la crisis del sistema de salud fue rápidamente desafiada por otras voces que sugirieron una causa completamente distinta, pero igualmente delicada, para la cancelación de la póliza de Benedetti.

Hannah Escobar, una usuaria activa en el debate de salud, separó la crisis general del contrato privado de la prepagada, sugiriendo que la verdadera razón podría estar ligada a la posible inclusión del Ministro en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.).

Esta hipótesis fue reforzada por el representante a la Cámara y cabeza de lista para el Senado del Centro Democrático, Andrés Forero. El congresista pidió al ministro “hablar con la verdad: Sin engaños”, y aunque lamentó la situación, atribuyó la cancelación a la potencial inclusión de Benedetti en la denominada Lista Clinton, desvinculándola de la reforma.

Forero finalizó su mensaje con un apunte irónico sobre las promesas del gobierno: el ministro, afirmó, “puede afiliarse a Nueva EPS o Famisanar, controladas por el gobierno desde hace más de 1 año y donde según Petro ya han implementado la reforma”.

La Realidad del Colapso: Muertes y Medicamentos

Más allá de la controversia personal del ministro, la denuncia de la cancelación de su póliza ha servido para subrayar la dramática situación que vive el sector. La intervención de EPS y los ajustes presupuestales han desencadenado problemáticas graves como la crisis en la entrega de medicamentos.

Como evidencia del deterioro, Fecoer (Federación Colombiana de Enfermedades Raras) alertó recientemente sobre la trágica cifra de 2.033 personas con enfermedades raras fallecidas en el 2025, una cifra que ilustra el costo humano del actual desorden en el sistema.