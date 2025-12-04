Paloma Valencia llamó “machiprogre” a Iván Cepeda porque le pidió que se “calmara” en el Senado

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia volvió a arremeter contra su colega del Pacto Histórico Iván Cepeda después del fuerte choque que tuvieron en pleno recinto del Senado de la República. En la mañana de este jueves 4 de diciembre, Valencia calificó a Cepeda de actuar como un “machi-progre” tras el enfrentamiento verbal que tuvieron en el Legislativo.

La disputa inició en medio de un debate de control político por los presuntos nexos del gobierno del presidente Gustavo Petro con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’. En una intervención, Cepeda se refirió a la reciente condena en segunda instancia que recibió el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, por sus nexos con un grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 apóstoles’.

En su pronunciamiento, Cepeda se preguntó si el expresidente Uribe tenía conocimiento sobre lo ocurrido con ese grupo paramilitar.

“La obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, es si su hermano sabía lo que pasaba en La Carolina, ¿qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos? ¿Sabía que se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los Apóstoles eran 12 o 13?“, se preguntó Cepeda.

El discurso del senador despertó la molestia de Paloma Valencia, que empezó a gritarle con el micrófono apagado. Cepeda se burló y le pidió que se calmara.

Luego, Valencia le hizo un fuerte reclamo. “No me vaya a mandar matar, senador Cepeda”, le dijo. Sus señalamientos fueron tan graves que generaron eco en varias figuras políticas de ambos sectores.

Pocas horas más tarde, la senadora cuestionó que Cepeda intentara pedirle que se calmara.

“La estrategia de respuesta de Iván Cepeda es la de todo machi-progre que quienes lo conocemos sabemos que es. Me dice “calmada, cálmese” riéndose y callándome con la manito. Vaya a calmar a a Santrich y a Calarcá que están dando órdenes de acabar conmigo. El debate de control político era sobre cómo el narcoterrorismo de Calarcá y de la Nueva Marquetalia están actuando sobre el alto gobierno. Los mismos que asesinaron a Miguel Uribe Turbay y planean martarme", puntualizó Paloma Valencia en una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

María José Pizarro arremetió contra Paloma Valencia por señalamientos sobre Cepeda

Entre tanto, la también senadora del Pacto Histórico María José Pizarro salió en defensa de Iván Cepeda y criticó duramente a Paloma Valencia y las afirmaciones que hizo en el Congreso.

Desde el mismo recinto, Pizarro aseguró que las acusaciones que había hecho Valencia sobre Cepeda eran “gravísimas” y advirtió que no deberían tener lugar en un espacio de debate y diálogo democrático.

“Decir en el Senado: ‘por favor senador Iván, no me mande a matar’ es irresponsable y peligroso. En una democracia no se puede permitir el uso político del miedo, ni la calumnia e injuria a un candidato presidencial.Somos senadores como usted Paloma, y no aceptamos que se infunda terror para desacreditar a un adversario político”, puntualizó Pizarro.