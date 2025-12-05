“No he descartado tomar medidas sobre el parrillero en moto”: alcalde Galán

En una entrevista con la emisora La FM, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló sobre el panorama de inseguridad en la ciudad y las posibles medidas que podría tomar la administración para combatir los delitos que siguen atormentando a los habitantes de la capital. En el diálogo, también se refirió al asesinato del ciclista barranquillero Jean Claude Bossard y al intento de robo de la hermana de Falcao.

Lea también: Afirman que el general Huertas, señalado de nexos con disidencias de las Farc, habría facilitado ‘falsos positivos’ en Antioquia

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2025 presentada por Bogotá Como Vamos, el 61,6 % de los bogotanos se sienten inseguros en la ciudad y, entre los encuestados, el problema de seguridad de sus barrios que más les preocupa es el atraco callejero. Por ello, la atención está constantemente puesta en las gestiones de la Alcaldía respecto a este tema.

¿Podrían regresar las restricciones a parrilleros?

Durante la conversación, el alcalde Galán se refirió al tema de los parrilleros en moto, cuestión que causó controversia durante la alcaldía de Claudia López. El mandatario manifestó: “Yo no he descartado tomar medidas como lo del parrillero, pero limitado en zonas y en tiempo, porque eso es lo que ha demostrado la evidencia”, dijo. A esto agregó que no se puede “satanizar a todos”, ya que la mayoría de usuarios de moto “son familias que se desplazan”.

Además, abordó recientes casos que han conmocionado a la ciudad. Dijo que se contacto con la hermana de Falcao, quien, junto con su mamá, fue víctima de un intento de robo, aunque precisó que todavía no se sabe si el hecho se dio en Bogotá. Por otro lado, lamentó lo sucedo con Jean Claude Bossard, calificándolo como una tragedia y afirmando que situaciones como esa “deben llevar a una discusión amplia sobre la legislación en Colombia”.

Sobre esto último, detalló que aunque “Bogotá captura 90 personas todos los días”, muchas de ellas pertenecientes a bandas dedicadas al hurto, es común que una cantidad considerable de ellas quede en libertad. Galán insiste que “si una persona comete un atraco con violencia, aunque no tenga antecedentes, debería quedar privada de la libertad”.

Igualmente, recalcó que la capital enfrenta un déficit de policía: “Bogotá tiene 15.000 policías. Es la ciudad de Colombia con menos policías por 100.000 habitantes, 197”, y dijo que este panorama dificulta enfrentar redes criminales fortalecidas en el país.