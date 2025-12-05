Afirman que el general Huertas, señalado de nexos con disidencias de las Farc, habría facilitado ‘falsos positivos’ en Antioquia

Una investigación revelada por Noticias Caracol señaló al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, por tener presuntos nexos con las disidencias de las Farc bajo el comando de alias Calarcá. Ahora, en medio de su suspensión ordenada por la Procuraduría y mientras avanzan las investigaciones para definir su papel en el supuesto entramado ilegal, las confesiones de dos exmilitares levantan nuevos cuestionamientos sobre el controvertido general.

El día de ayer, 4 de diciembre, se llevó a cabo la primera jornada de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia, perteneciente al macrocaso 03 de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En ella, miembros de seis batallones de la IV Brigada han de rendid cuentas sobre los asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 589 personas en Antioquia entre 2002 y 2007.

Durante el día 1, siete imputados como máximos responsables por hechos ocurridos entre 2002 y 2003 hablarón sobre las ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos estaban dos exoficiales del Ejército que señalaron a Huertas, quien en esa época era capitán y oficial de operaciones del Batallón de Artillería Nº 4, por haber sido una de las personas que facilitó, promovió o incentivo ‘falsos positivos’.

Los relatos que salpican a Huertas

Uno de los exoficiales fue Edwin Leonardo Toro, quien dijo que siendo teniente habría recibido presiones directas para matar civiles y presentarlos como bajas en combate. “Cuando alguien que era el tres de ese batallón, capitán Huertas, me insinuó que tenía que asesinar a alguien, yo le dije que no… no lo hacía, por más que los soldados me dijeran ‘mi teniente, hagámoslo’, no, señor”, dijo.

Por otro lado el exmilitar Emerson Castañeda Morales, subteniente en esa época, presentó un relato aún más incriminador, pues dijo que el general suspendido les habría ofrecido armas para cometer los asesinatos: “Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, que era el capitán Huerta Herrera Juan Miguel (…) quien nos manifestó que tenía la disposición de suministrar armamento en caso de que diésemos bajas y no tuvieran armamento”.

Ambos hombre comparecieron ayer bajo juramento, frente a víctimas y magistrados. A partir de la información obtenida en estas audiencias, la JEP será la encargada de definir el papel de Huertas en esos episodios.

Vale la pena mencionar que en 2023, la JEP había llamado al general a rendir versión libre sobre hechos del año 2003 en el marco del macrocaso 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.