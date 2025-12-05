Lo último: Fiscalía llamó a Ricardo Roa a interrogatorio por cuestionada compra de apartamento

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana de este viernes 5 de diciembre que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue llamado a indagatoria por un controvertido negocio relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá.

El penthouse en cuestión se encuentra en el norte de la capital y habría pertenecido a una empresa relacionada con un empresario identificado como Serafino Iacono.

De acuerdo con la información compartida por el diario El Tiempo, el caso está en manos de la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, que investiga si en efecto hubo alguna irregularidad en la adquisición del inmueble.

En el caso también resultó salpicado un coronel retirado de la Policía Nacional identificado como Juan Guillermo Mancera. Al parecer, él habría participado en el negocio realizando los pagos.

Lo que ha llamado la atención de la opinión pública es que el costo del apartamento fue muy bajo en comparación a lo que se maneja normalmente en el mercado inmobiliario.

Las dudas sobre la polémica compra del apartamento

En su momento y en una entrevista con el diario El Tiempo, Roa negó que el negocio del apartamento hubiera tenido cualquier irregularidad.

Incluso señaló que no conocía al empresario Serafino Iacono y a la empresa Princeton International Holding, dueña del apartamento.

En todo caso, la Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entre tanto, la emisora Blu Radio informó que la audiencia de indagatoria a la que tendrá que asistir Ricardo Roa se dará antes de que termine este año. Además, ese medio de comunicación señaló que, de fondo, la intención del ente investigador es establecer si el negocio del apartamento podría tener relación con alguna presunta irregularidad en la contratación en Ecopetrol.