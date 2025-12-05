Esta fue la reacción de Aida Merlano ante la sentencia de 3 años en su contra: “No fue mi intención burlarlos”

Aida Merlano Rebolledo, excongresista, recibió una nueva condena de 42 meses y 1 día de prisión por el delito de fuga de presos. La sentencia fue impuesta por la Jueza 18 Penal del Circuito con Conocimiento de Bogotá, luego de que Merlano aceptara su responsabilidad en el escape del 1.º de octubre de 2019, ocurrido durante un traslado a una cita odontológica en la capital del país.

Tras conocerse la decisión, Merlano se pronunció durante la audiencia judicial desde la guarnición militar de Malambo, Atlántico, asumiendo su culpabilidad y ofreciendo disculpas.

“No pretendo cosa distinta que asumir la responsabilidad”, declaró la exparlamentaria. Sus excusas fueron dirigidas a la administración de justicia y a la ciudadanía en general:

“Reitero una vez más que estoy apenada por la situación que pasó toda Colombia con mis acciones. Le pido disculpas, primero que todo, a las personas de bien, a la administración de justicia que se vio burlada”, manifestó Aida Merlano.

A pesar de aceptar la responsabilidad, Merlano argumentó que el móvil de su huida fue el temor, señalando supuestos abusos y violencia al interior de la cárcel El Buen Pastor, donde se encontraba recluida en ese momento.

“No fue mi intención burlarlos. La intención del camino hacia la fuga fue solo por protección, por miedo y porque, evidentemente, fui víctima de abusos dentro de la institución del Inpec”, señaló la condenada. Merlano aseguró que existen denuncias penales radicadas formalmente por maltrato y persecución.

La excongresista Aida Merlano, también le envió un mensaje de disculpa a Javier Guillermo Cely, el odontólogo que la atendió el día de su escape y que posteriormente se vio implicado en el caso: “Quiero pedirle disculpas al odontólogo, que se vio afectado también por el escarnio público al que lo expuse, porque eso me quitó la paz,” afirmó Merlano, reconociendo el impacto que su escape tuvo en la vida de Cely, quien fue investigado por las autoridades.

Antecedentes Judiciales

La condena por fuga se suma a las dos sentencias previas que pesan sobre la excongresista. Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia la halló responsable de los delitos de corrupción al sufragante agravada, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Posteriormente, en 2022, fue condenada por violación de topes de campaña electoral al Senado.

La Jueza 18, al negar la prisión domiciliaria, argumentó que Merlano ha demostrado tener la capacidad de “abandonar el país y que no le importa abandonar el arraigo familiar”, en referencia a su huida, que la llevó a Venezuela, desde donde fue deportada en 2023 para continuar cumpliendo sus penas en Colombia.