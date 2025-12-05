Con Uribe en la casilla 25, el Centro Democrático define su lista al Senado para 2026

El partido Centro Democrático (CD) presentó formalmente su listado de aspirantes para las elecciones al Senado de la República de 2026, optando por una lista cerrada. El ordenamiento es liderado por el actual representante a la Cámara Andrés Forero y sitúa al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la casilla número 25.

Liderazgo y control político

La Dirección Nacional del partido seleccionó a Andrés Forero como cabeza de lista, destacando su trayectoria en el control político, particularmente en el sector de la salud.

De acuerdo con un comunicado oficial del Centro Democrático, el representante Forero ha ejercido un control político con “impacto nacional, denunciando irregularidades, alertando sobre fallas en la implementación de políticas públicas y defendiendo la sostenibilidad del sistema”. El partido agregó que Forero ha advertido “los riesgos de reformas improvisadas y ha impulsado decisiones que garantizan equilibrio institucional”.

La inclusión del expresidente Uribe

El expresidente y líder natural del partido, Álvaro Uribe Vélez, figura en el puesto 25 de la lista. El Centro Democrático explicó que la presencia de Uribe simboliza “la continuidad de una visión basada en autoridad democrática, solidaridad y prosperidad”.

Las prioridades legislativas del exmandatario, según el partido, incluyen la seguridad democrática, la defensa del ahorro pensional, la protección del sistema de salud frente a la estatización, la austeridad del Estado, el apoyo al sector agropecuario y la promoción del crecimiento económico.

El Centro Democrático estructurará su labor legislativa para el periodo 2026-2030 en cinco ejes fundamentales: Social, seguridad, eficiencia en el Estado, economía y empleo, y seguridad energética.

Respecto a la metodología de elección, la decisión de presentar una lista cerrada, según el director del partido, Gabriel Vallejo, busca “combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”. El CD mencionó que esta decisión “reafirma el compromiso del partido con la coherencia programática, la unidad interna y la construcción de una agenda legislativa sólida”.

A continuación, se presenta la lista completa de candidatos al Senado del Centro Democrático, encabezada por Forero y finalizada por Uribe Vélez: